مصدر اسرائيلي: محكمة لاهاي ستفحص شكاوى فلسطينية بشأن حرب غزة

مصدر اسرائيلي: محكمة لاهاي ستفحص شكاوى فلسطينية بشأن حرب غزة
رام الله - دنيا الوطن
حذر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، من توجه المدعي العام لمحكمة لاهاي الدولية لفحص شكاوى فلسطينية ضد إسرائيل قدمت لمحكمة الجنايات الدولية.

وبحسب القناة العبرية العاشرة، فإن المجلس وجه رسالة لأعضاء "لجنة الدفاع والخارجية" في الكنيست الاسرائيلي قبل أسبوع بهذا الشأن، مرجحا أن يتم فحص الشكاوى في قضايا حرب 2014 على غزة، وكذلك البناء في المستوطنات ومخالفة ذلك للقوانين الدولية.

وأشار المجلس إلى "تهديدات أمنية وسياسية كبيرة" ستواجه إسرائيل هذا العام، منها سياسية خطيرة هدفها زيادة نزع الشرعية عنها، وتقوية حركات المقاطعة في ظل إمكانية التصعيد الإسرائيلي بغزة وغياب المفاوضات مع الفلسطينيين.

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