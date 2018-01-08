غزة: بعد أن قتلت زوجها ودفنته سراً..عائلة المغدور تصدر بياناً بالتفاصيل والأسماء

غزة: بعد أن قتلت زوجها ودفنته سراً..عائلة المغدور تصدر بياناً بالتفاصيل والأسماء
خاص دنيا الوطن
جريمة مروعة تقشعر لها الأبدان، تحاكي إلى حد كبير تلك القصص التي نشاهدها في الأفلام المصرية القديمة، المرأة القوية التي تستعين برجل آخر لقتل زوجها ودفنه، دون أن تأخذها رأفة أو رحمة.. ولكن هذة المرة قصتنا حقيقية وحدثت في غزة.

حيث قتلت المواطنة جيهان حسن الحميدي (37 عاماً) زوجها المواطن عبد الستار فلاح دلول (52 عاماً)، بمساعدة شخص آخر يدعى (ز، ق)، (37 عاماً) بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة. 

فبعد أن قدمت العائلة بلاغاً للشرطة بفقدان نجلها منذ عدة أيام، قامت الشرطة بالبحث والتحري؛ ليتبين أن المواطن المذكور قُتل بتاريخ 2018/1/1، وأفادت التحقيقات الأولية، أن زوجته قتلته ودفنته في مقبرة الشيخ الرضوان بمساعدة شخص آخر.

رداً على تلك الجريمة النكراء، أصدرت عائلة دلول في الوطن والشتات بياناً توضيحياً إلى الرأي العام حول العمل "الإجرامي" الذي قامت به جيهان حسن الحميدي، والتي أقدمت على قتل زوجها السيد عبد الستار فلاح دلول بالاشتراك مع قتلة آخرين، حيث فجع بها قطاع غزة عصر اليوم الاثنين بهذه الجريمة.

وإليكم بيان العائلة كما وصل "دنيا الوطن"
تشجب عائلة دلول في الوطن والشتات العمل الإجرامي الذي قامت به جيهان حسن الحميدي، حيث قتلت زوجها السيد/ عبد الستار فلاح دلول بالاشتراك مع قتلة آخرين، وذلك مع سبق الإصرار والترصد.

وإننا في عائلة دلول ممثلين بعميدها المختار/ أبو ناصر دلول وجميع أفراد العائلة، نشكر وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في السلطة الوطنية الفلسطينية لكشفها ملابسات الجريمة بأسرع وقت.

من جهة أخرى، قال المتحدث باسم الشرطة المقدم أيمن البطنيجي إن المباحث العامة، تلقت بلاغاً يوم السبت الماضي، يفيد بتغيب المواطن عبد الستار فلاح دلول منذ عدة أيام.

وأضاف أنه أثناء عمليات البحث والتحقيق تبين أن المواطن عبد الستار فلاح دلول قتل في الأول من الشهر الجاري، وأفادت التحقيقات الأولية، أن زوجته وتدعى  جيهان حسن الحميدي (37 عاماً)، قامت بقتله ودفنه بمساعدة شخص آخر يدعى (ز، ق)، (37 عاماً)، حيث جرى اعتقالهما ظهر اليوم.

وأكد البطنيجي، أن المباحث العامة والنيابة العامة، تستكملان عملية التحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الزوجة القاتلة وشريكها.

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