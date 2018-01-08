غزة: بعد أن قتلت زوجها ودفنته سراً..عائلة المغدور تصدر بياناً بالتفاصيل والأسماء

جريمة مروعة تقشعر لها الأبدان، تحاكي إلى حد كبير تلك القصص التي نشاهدها في الأفلام المصرية القديمة، المرأة القوية التي تستعين برجل آخر لقتل زوجها ودفنه، دون أن تأخذها رأفة أو رحمة.. ولكن هذة المرة قصتنا حقيقية وحدثت في غزة.



حيث قتلت المواطنة جيهان حسن الحميدي (37 عاماً) زوجها المواطن عبد الستار فلاح دلول (52 عاماً)، بمساعدة شخص آخر يدعى (ز، ق)، (37 عاماً) بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

فبعد أن قدمت العائلة بلاغاً للشرطة بفقدان نجلها منذ عدة أيام، قامت الشرطة بالبحث والتحري؛ ليتبين أن المواطن المذكور قُتل بتاريخ 2018/1/1، وأفادت التحقيقات الأولية، أن زوجته قتلته ودفنته في مقبرة الشيخ الرضوان بمساعدة شخص آخر.





رداً على تلك الجريمة النكراء، أصدرت عائلة دلول في الوطن والشتات بياناً توضيحياً إلى الرأي العام حول العمل "الإجرامي" الذي قامت به جيهان حسن الحميدي، والتي أقدمت على قتل زوجها السيد عبد الستار فلاح دلول بالاشتراك مع قتلة آخرين، حيث فجع بها قطاع غزة عصر اليوم الاثنين بهذه الجريمة.