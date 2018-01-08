الرئيس عباس: يمكن لأوروبا لعب دور كبير في عملية السلام

الرئيس عباس: يمكن لأوروبا لعب دور كبير في عملية السلام
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن خطورة القرار الأميركي، أفقده دور الوسيط في العملية السياسية، مؤكداً الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه أوروبا، نظراً لثقلها السياسي والاقتصادي.

وثمن الدور الفاعل الذي تلعبه النرويج في تنسيق جهود الدول المانحة لدعم الشعب الفلسطيني، والدعم الاقتصادي الذي تقدمه لبناء المؤسسات الفلسطينية، مشيداً بتصويتها لصالح القرار المتعلق بالقدس في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

جاء ذلك، خلال استقبال الرئيس عباس، مساء اليوم الاثنين، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، وزيرة الخارجية النرويجية اينه ماري اريكسن.

وأطلع الوزيرة الضيف، على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وما وصلت إليه العملية السياسية جراء القرار الأميركي المجحف بحق مدينة القدس المحتلة.

بدورها، قالت الوزيرة النرويجية، إن لقاءها مع الرئيس محمود عباس كان مهماً وإيجابياً، مؤكدة دعم بلادها الكامل لمبدأ حل الدولتين.

وأضافت "بالتأكيد إن القرار الأميركي الأخير بخصوص القدس أدى إلى إشكالية في العملية السياسية"، مشيرة إلى أنها ستتوجه غداً إلى واشنطن للقاء المسؤولين الأميركيين، وسيتم بحث هذه المسألة معهم.

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