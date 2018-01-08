فتح : بيع أو تسريب العقار للاسرائيليين خيانة للوطن والدين

رام الله - دنيا الوطن

أشاد المتحدث باسم حركة فتح اسامه القواسمي بالاجهزة الامنية الفلسطينية التي تحارب تسريب العقارات والاراضي لصالح الاحتلال الاسرائيلي، والتي كان أخرها ما كشف عنه جهاز المخابرات العامه يوم أمس الاثنين



وقال القواسمي في تصريح صحفي إن بيع او تسريب او المساعده في عمليات نقل العقارات بكل انواعها لصالح الاسرائيلي المحتل يعتبر خيانة عظمى للوطن وللدين وللقيم والاخلاق ، ويجب نبذهم تماما من مجتمعنا على المستوى التنظيمي والعشائري والتبرأ منهم على المستوى العائلي، إضافة

الى الملاحقة الامنية القانونية لهؤلاء اللذين باعوا أنفسهم للخزي والعار، الذي سيلاحقهم حتى نهايتهم المخزية وأبناءهم من بعدهم



وأكد القواسمي أن الفرق بين المدافع عن وطنه وأرضه وبين الخائن لهما ، كالفرق بين الثرا والثرية وبين الجنة والنار وبين الكرامة والعزة من جانب وبين الذل والخزي والعار من جانب أخر ، مذكرا بالمقوله المشهورة " من خان وطنه ولو مرة واحدة، يبقى طوال العمر ضعيفا مزعزع

العزيمة وعديم الوجدان والاخلاق " مشددا على أن الاغلبية العظمى من شعبنا ترفض وزن الارض ذهبا ولا تفرط بحبة تراب منها، وهي تشتري نفسها بالعزة والكبرياء والكرامه وغنى النفس



من جانب أخر أكد القواسمي أن أية عملية شراء من قبل الاحتلال ومؤسساته ، تعتبر لاغية بحكم القانون الدولي، بإعتبار أنه لا يجوز قانونيا للمُحتل أن يقوم بعمليات شراء لاي عقار للشعب الواقع تحت الاحتلال وذلك وفقا للاتفاقيات الدولية