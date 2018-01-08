الأحمد: حماس وضعت عراقيل أمام حكومة الوفاق

قال عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) عزام الأحمد، إنهم لا يتعاملون بردود فعل، وما قاله موسى أبو مرزوق عن التشكيك في إمكانية التوصل إلى اتفاق مصالحة مع حركة (فتح) خلال العام الجديد عرض عليّ وأنا في القاهرة في وفد التفاوض".





وفند الأحمد في لقاء على (bbc) النقاط التي تناولها أبو مرزوق، مشيراً إلى أنه يرى أن حركة (حماس) لا يوجد لديها إرادة حقيقية، لتنفيذ اتفاق المصالحة، الذي وقع في القاهرة في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2017.





وقال الأحمد: إن حركة حماس وضعت العراقيل أمام حكومة الوفاق لبسط سلطتها، مؤكداً أن اتفاق المصالحة نص على تمكين الحكومة، وليس تشكيل حكومة جديدة، كما يقول أبو مرزوق.

رام الله - دنيا الوطن