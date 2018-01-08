الأحمد: حماس وضعت عراقيل أمام حكومة الوفاق

الأحمد: حماس وضعت عراقيل أمام حكومة الوفاق
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) عزام الأحمد، إنهم لا يتعاملون بردود فعل، وما قاله موسى أبو مرزوق عن التشكيك في إمكانية التوصل إلى اتفاق مصالحة مع حركة (فتح) خلال العام الجديد عرض عليّ وأنا في القاهرة في وفد التفاوض".

وفند الأحمد في لقاء على (bbc) النقاط التي تناولها أبو مرزوق، مشيراً إلى أنه يرى أن حركة (حماس) لا يوجد لديها إرادة حقيقية، لتنفيذ اتفاق المصالحة، الذي وقع في القاهرة في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2017.

وقال الأحمد: إن حركة حماس وضعت العراقيل أمام حكومة الوفاق لبسط سلطتها، مؤكداً أن اتفاق المصالحة نص على تمكين الحكومة، وليس تشكيل حكومة جديدة، كما يقول أبو مرزوق.

أخبار ذات صلة

مستوطنون ينفذون هجومين على المنازل والمركبات في بورين بنابلس

مستوطنون ينفذون هجومين على المنازل والمركبات في بورين بنابلس

العملات: ارتفاع طفيف على سعر صرف الدولار

العملات: ارتفاع طفيف على سعر صرف الدولار

فجرا.. الاحتلال يعتقل 17 مواطنا في الضفة

فجرا.. الاحتلال يعتقل 17 مواطنا في الضفة

الثلاثاء: ارتفاع على درجات الحرارة والجو صافيا بوجه عام

الثلاثاء: ارتفاع على درجات الحرارة والجو صافيا بوجه عام

مصدر اسرائيلي: محكمة لاهاي ستفحص شكاوى فلسطينية بشأن حرب غزة

مصدر اسرائيلي: محكمة لاهاي ستفحص شكاوى فلسطينية بشأن حرب غزة

غزة: بعد أن قتلت زوجها ودفنته سراً..عائلة المغدور تصدر بياناً بالتفاصيل والأسماء

غزة: بعد أن قتلت زوجها ودفنته سراً..عائلة المغدور تصدر بياناً بالتفاصيل والأسماء

التعليقات

الدنيا حكايات

مُغالطات إسرائيلية بحرب 1982

مُغالطات إسرائيلية بحرب 1982

شؤون فلسطينية

مستوطنون ينفذون هجومين على المنازل والمركبات في بورين بنابلس

مستوطنون ينفذون هجومين على المنازل والمركبات في بورين بنابلس

العملات: ارتفاع طفيف على سعر صرف الدولار

العملات: ارتفاع طفيف على سعر صرف الدولار

فجرا.. الاحتلال يعتقل 17 مواطنا في الضفة

فجرا.. الاحتلال يعتقل 17 مواطنا في الضفة

الثلاثاء: ارتفاع على درجات الحرارة والجو صافيا بوجه عام

الثلاثاء: ارتفاع على درجات الحرارة والجو صافيا بوجه عام

عربي

مصرع 10 مهاجرين وفقدان اكثر من 50 قبالة سواحل ليبيا

مصرع 10 مهاجرين وفقدان اكثر من 50 قبالة سواحل ليبيا

الأردن تحبط خطة لتنظيم الدولة تهدف لزرع الفوضى

الأردن تحبط خطة لتنظيم الدولة تهدف لزرع الفوضى

الكويت تستضيف مؤتمرا دوليا لإعادة إعمار العراق الشهر المقبل

الكويت تستضيف مؤتمرا دوليا لإعادة إعمار العراق الشهر المقبل

لاعبو كرة اليد الإسرائيليون يتوجهون لقطر للمشاركة ببطولة العالم

لاعبو كرة اليد الإسرائيليون يتوجهون لقطر للمشاركة ببطولة العالم

منوعات

أول ظهور لـ &#34;سمية الخشاب&#34; مع أولاد زوجها أحمد سعد

أول ظهور لـ "سمية الخشاب" مع أولاد زوجها أحمد سعد

شروط لا تُصدق لحضور حفل محمد عبده في السعودية

شروط لا تُصدق لحضور حفل محمد عبده في السعودية

نادين نجيم تثير حماس جمهورها برقصة هستيرية على &#34;إلعب يلا&#34;

نادين نجيم تثير حماس جمهورها برقصة هستيرية على "إلعب يلا"

أشهر ممثلي هوليوود يُفاجئ الجمهور بعلاقته مع هذه الحسناء العشرينية

أشهر ممثلي هوليوود يُفاجئ الجمهور بعلاقته مع هذه الحسناء العشرينية