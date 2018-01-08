واصل أبو يوسف: المجلس المركزي سيبحث التخلص من الاتفاقيات الإسرائيلية

رام الله - دنيا الوطن

قال الدكتور واصل أبو يوسف الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إن جملة من القضايا المهمة، ستطرح أمام اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير منتصف الشهر الجاري، أبرزها بحث سبل التخلص من كافة الاتفاقيات مع إسرائيل.



وأضاف أبو يوسف في حديث صحفي لوسائل الإعلام، أن حكومات الاحتلال المتعاقبة، لم تعترف بدولة فلسطين، ولا يمكن القبول باستمرار ذلك، بينما نحن نعترف بها.



وقال أبو يوسف: إن أهم ما سيبحثه المجلس، هو كيفية التخلص من كل الاتفاقيات مع الاحتلال الذي لم يلتزم بأي منها، والتأكيد على قرار المجلس المركزي السابقة بالتخلص من الاتفاقيات السياسية والأمنية (التنسيق الأمني) والاقتصادية مع إسرائيل.



وأشار إلى أن المجلس المركزي، سيناقش كيفية مواجهة قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مدينة القدس، وافشاله، وكيفية توفير كل السبل لمواجهة ما تقوم به حكومة الاحتلال المستفيدة من قرار ترامب.



ورأى أبو يوسف أن المجلس سيؤكد على عدم القبول بالولايات المتحدة الأمريكية كوسيط لأي عملية سلام، بحكم انحيازها لدولة الاحتلال.



ولفت إلى أن تعزيز الوحدة الفلسطينية وترتيب البيت الداخلي وإزالة كافة العقبات أمام الوصول إلى وحدة حقيقية، مطروح على جدول أعمال الاجتماع.



وأضاف، أن المجلس سيبحث وضع الآليات للمضي قدماً بالاعتراف بدولة فلسطين كامل العضوية في الأمم المتحدة، من خلال تقديم مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي، وتعزيز حضورها في المؤسسات والمنظمات الدولية.



ولفت أبو يوسف إلى أن إسرائيل واهمة إذا ما اعتقدت أنه بشطب (أونروا) سيتم شطب حق عودة اللاجئين الفلسطينيين.



وقال: إن ما تحدث به نتنياهو هو موقف قديم، ولكنه لم يكن أبداً بهذا الوضوح، وإذا ما اعتقدت حكومة الاحتلال أنه بإنهاء أو شطب دور (أونروا) فإن ذلك سيشطب حق العودة اللاجئين فإنها تكون واهمة، فحق العودة للاجئين هو حق مقدس وثابت ولا يمكن التنازل عنه مهما حدث.



وأضاف أبو يوسف، أن حكومة الاحتلال تحاول مجدداً شطب قضية العودة من أجل الدفع باتجاه التوطين، ولكن هذا كان غير مقبول في الماضي وهو غير مقبول حالياً ولن يكون مقبولاً في المسقبل، داعياً المجتمع الدولي إلى الوقوف في وجه هذه المحاولات الإسرائيلية وإلى دعم بقاء وكالة (أونروا) إلى حين حل قضية اللاجئين استناداً إلى قرار الأمم المتحدة 194.



وشدد أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية على أهمية تصعيد انتفاضة شعبنا، مؤكداً أنها شكل من الأشكال تتخذه المقاومة الشعبية، حيث تمثل روح ونبض مقاومة شعبنا للهجمة الاحتلالية ـ الاستيطانية - الكولونيالية التي يتعرض لها، مشيراً إلى أن طاقات شعبنا الفلسطيني وقدرته على العطاء بلا حدود، فرغم المشهد الصعب إلا أن هناك استعدادات جدية لمواجهة القادم، وهو بالتأكيد أعظم وأخطر مما مضى، وعلينا أن نمضي قدماً في مسيرة النضال حتى تحقيق أهداف شعبنا في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.