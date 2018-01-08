عريقات: يجب استخدام قوة القانون لا قانون القوة وغطرستها لحل الصراعات

عريقات: يجب استخدام قوة القانون لا قانون القوة وغطرستها لحل الصراعات
الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
التقى الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وزيرة خارجية النرويج آن أريكسون سوردي والوفد المرافق لها، حيث بحث معها آخر المستجدات الحاصلة على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأكد عريقات، أن الحفاظ على القانون الدولي يعني الحفاظ على السلام، وأن الحروب تندلع دائماً نتيجة لخرق القانون الدولي من طرف أو أطراف متداخلة في مشاكل وصراعات حول الحدود والمصالح والمطالب وغيرها.

واعتبر عريقات، أن قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل وقراره أيضاً نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، يشكل ليس خرقاً فقط للقانون الدولي، وإنما دافعاً لتوسيع دائرة العنف والفوضى والتطرف والحروب وإراقة الدماء في المنطقة.

ودعا عريقات المجتمع الدولي للدفاع عن القانون الدولي وأسس وركائز الشرعية الدولية، وحل الصراعات بالطرق السلمية واستخدام قوة القانون وليس قانون القوة وغطرستها.

من جانبها، أكدت وزير الخارجية النرويجية تمسك بلادها بمبدأ حل الدولتين على حدود 1967 من خلال المفاوضات بين الطرفين، مشيرةً إلى تصويت بلادها لصالح قرار الجمعية العامة، الخاص برفض قرار الرئيس الأمريكي ترامب حول القدس.

وأشارت إلى وجوب تمسك جميع الأطراف بحل الصراع بالطرق السلمية، ومن خلال مفاوضات مباشرة بين الجانبين، وذلك لضمان تحقيق خيار الدولتين على حدود 1967.

على صعيد آخر التقى عريقات ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين والف طراف، والقائم بأعمال ممثل ألمانيا في فلسطين، حيث أكد لهما أن منظمة التحرير الفلسطينية تتمسك بالقانون الدولي والشرعية الدولية، وتسعى الآن مع المجتمع الدولي لعقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات يؤسس له على أسس وقواعد الشرعية الدولية، والقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن، والجمعية العامة ذات الصلة بفلسطين، وبما يضمن حل قضايا الوضع النهائي كافة بما فيها اللاجئون والأسرى، استناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، وبما يضمن إقامة دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967

أخبار ذات صلة

صيدم: علينا توظيف مفاهيم النوع الاجتماعي لتجويد نوعية التعليم

صيدم: علينا توظيف مفاهيم النوع الاجتماعي لتجويد نوعية التعليم

واصل أبو يوسف: المجلس المركزي سيبحث التخلص من الاتفاقيات الإسرائيلية

واصل أبو يوسف: المجلس المركزي سيبحث التخلص من الاتفاقيات الإسرائيلية

شرطة الخليل تضبط 200 حبة مخدرة بمعدة تاجر هربها من الأردن

شرطة الخليل تضبط 200 حبة مخدرة بمعدة تاجر هربها من الأردن

أفعى فلسطين.. الأخطر بين خمسة أنواع وتكلفة علاج الملدوغ 120 ألف شيكل

أفعى فلسطين.. الأخطر بين خمسة أنواع وتكلفة علاج الملدوغ 120 ألف شيكل

نيابة الأحداث تصدر تقريرها الإحصائي السنوي للعام 2017

نيابة الأحداث تصدر تقريرها الإحصائي السنوي للعام 2017

عمرو: إعادة ترتيب البيت الفتحاوي داخل الفروع أبرز المعوقات التي تواجهنا

عمرو: إعادة ترتيب البيت الفتحاوي داخل الفروع أبرز المعوقات التي تواجهنا

التعليقات

الدنيا حكايات

مُغالطات إسرائيلية بحرب 1982

مُغالطات إسرائيلية بحرب 1982

شؤون فلسطينية

صيدم: علينا توظيف مفاهيم النوع الاجتماعي لتجويد نوعية التعليم

صيدم: علينا توظيف مفاهيم النوع الاجتماعي لتجويد نوعية التعليم

واصل أبو يوسف: المجلس المركزي سيبحث التخلص من الاتفاقيات الإسرائيلية

واصل أبو يوسف: المجلس المركزي سيبحث التخلص من الاتفاقيات الإسرائيلية

عريقات: يجب استخدام قوة القانون لا قانون القوة وغطرستها لحل الصراعات

عريقات: يجب استخدام قوة القانون لا قانون القوة وغطرستها لحل الصراعات

نيابة الأحداث تصدر تقريرها الإحصائي السنوي للعام 2017

نيابة الأحداث تصدر تقريرها الإحصائي السنوي للعام 2017

عربي

الكويت تستضيف مؤتمرا دوليا لإعادة إعمار العراق الشهر المقبل

الكويت تستضيف مؤتمرا دوليا لإعادة إعمار العراق الشهر المقبل

أبو الغيط: الموقف الأمريكي الجديد يشكل تهديداً لحل الدولتين

أبو الغيط: الموقف الأمريكي الجديد يشكل تهديداً لحل الدولتين

لمواجهة سد النهضة.. السيسي يعلن عن مشروع ضخم

لمواجهة سد النهضة.. السيسي يعلن عن مشروع ضخم

الأردن: إحباط مخطط لخلية مؤيدة لتنظيم الدولة واعتقال 17 متورطاً

الأردن: إحباط مخطط لخلية مؤيدة لتنظيم الدولة واعتقال 17 متورطاً

منوعات

أول ظهور لـ &#34;سمية الخشاب&#34; مع أولاد زوجها أحمد سعد

أول ظهور لـ "سمية الخشاب" مع أولاد زوجها أحمد سعد

شروط لا تُصدق لحضور حفل محمد عبده في السعودية

شروط لا تُصدق لحضور حفل محمد عبده في السعودية

نادين نجيم تثير حماس جمهورها برقصة هستيرية على &#34;إلعب يلا&#34;

نادين نجيم تثير حماس جمهورها برقصة هستيرية على "إلعب يلا"

أشهر ممثلي هوليوود يُفاجئ الجمهور بعلاقته مع هذه الحسناء العشرينية

أشهر ممثلي هوليوود يُفاجئ الجمهور بعلاقته مع هذه الحسناء العشرينية