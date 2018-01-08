شرطة الخليل تضبط 200 حبة مخدرة بمعدة تاجر هربها من الأردن

رام الله - دنيا الوطنضبطت شرطة محافظة الخليل، مساء اليوم الاثنين، 200 حبة، يشتبه أن تكون مخدرة داخل معدة تاجر هربها من الأردن.وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات، في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة منه، أن شرطة مكافحة المخدرات في محافظة الخليل، تلقت معلومات تفيد بحيازة أحد الأشخاص كمية من المواد المخدرة في طريقه إلى مدينة الخليل، فتم عمل حاجز تفتيش له على مدخل المدينة للقبض عليه، وضبط ما بحوزته من مخدرات.وأضاف، أن الشرطة تمكنت من القبض عليه لكن لم يتم العثور بحوزته على أي مواد مخدرة، وبناء على ذلك تم جلبه لمديرية الشرطة، وإبلاغ النيابة العامة التي أمرت بإحالته للجهات الطبية من أجل فحصه وتصويره بواسطة الأشعة للاشتباه بقيامه بابتلاع المخدرات، وبالفعل تبين خلال عملية التصوير، وجود عدد من الأكياس داخل معدته، وقام المشتبه به بإخراج هذه الأكياس ليتبين أنها تحوي 200 حبة، يشتبه أن تكون حبوب الكبتاجون المخدرة.وتابع ارزيقات، أن المشتبه به اعترف بتهريبها من المملكة الأردنية الهاشمية عبر جسر الملك حسين بقصد الاتجار بها في محافظة الخليل، مشيراً إلى أنه جرى التحرز على الحبوب، وتوقيف المشتبه به لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه وإحالته للنيابة العامة.