بعد سلسلة تأجيلات.. نائب ترامب يزور مصر والأردن وإسرائيل الشهر الجاري

رام الله - دنيا الوطن

أعلن البيت الأبيض، مساء اليوم الاثنين، أن نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، سيصل إلى الشرق الأوسط، خلال الشهر الجاري، ويزور مصر والأردن وإسرائيل.



وجاء في بيان البيت الأبيض، أن بنس سوف يغادر واشنطن في 19 كانون الثاني/ يناير الجاري، ويعود إلى الولايات المتحدة في 23 من الشهر نفسه.



وكان من المفترض، أن يزور بنس المنطقة في الشهر الماضي، في أعقاب إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اعترافه بالقدس كعاصمة لإسرائيل، إلا أن الزيارة، تأجلت بسبب الغضب العارم في العالمين العربي والإسلامي.



وسيبدأ بنس أولاًبزيارة مصر، حيث سيجتمع مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ثم يتوجه إلى الأردن، حيث سيجتمع مع الملك الأردني عبد الله الثاني، وبعد ذلك، سيمكث في إسرائيل يومين، يجتمع خلالها مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، والرئيس رؤوفين ريفلين، كما سيلقي خطاباً في الكنيست، ويزور حائط البراق ما يسمى "حائط المبكى"، ومتحف "ياد فاشيم".



وكان بنس قد أجل مطلع العام الحالي، زيارته السابقة للمنطقة على ضوء حالة الرفض الفلسطيني للوساطة الأميركية، في أعقاب إعلان ترامب بشأن القدس.