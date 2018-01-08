عمرو: إعادة ترتيب البيت الفتحاوي داخل الفروع أبرز المعوقات التي تواجهنا

أكد هيثم عمرو أمين سر المكتب الحركي المركزي للوزارات في السلطة الفلسطينية، أن فكرة تأسيس مكتب حركي مركزي للوزارات والهيئات الحكومية الفلسطينية، اقترنت بنشأة السلطة الوطنية الفلسطينية، والفكرة مستنبطة من نهج حركة فتح ودورها الريادي في تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وفي هذا الإطار تم تأسيس مكتب حركي مركزي وفروع له في الوزارات، وألحقت هيئة المكتب بمفوض التعبئة والتنظيم.





وتحدث عمرو في حوار خاص مع "دنيا الوطن" عن تطور عمل المكتب والحفاظ على ديمومته واستمراره، وأوضح أن المكتب الحركي المركزي، أصبح واقعاً فاعلاً داخل المؤسسات وفي واقع العمل التنظيمي الحركي، إذ وازن بين توجهات حركة فتح وأهدافها في المؤسسات الحكومية، وحافظ على كادر فتح في الوزارات والمؤسسات، بتناغم يضمن عدم الخروج عن مقتضى مصلحة تلك المؤسسات، وهنا نشير إلى أنه كانت للمكتب الحركي المركزي مواقف في الكثير من القضايا والأمور المهنية، وقدّم للمستويات العليا عدة مبادرات وأفكار، تستهدف التطوير وإدارة الأزمات، والخروج من مآزق معينة.





وقال عمرو: حافظنا جميعاً على نهج التغيير الديمقراطي من خلال إجراء انتخابات بصورة دورية لتجديد العضوية لأمانة السر، ما يدلل على استمرارية هذا النهج، كان آخرها قبل ثلاثة شهور تقريباً إذ تم إفراز أمانة سر من الفاعلين في مؤسساتهم وهيئاتهم، وجرى ذلك عبر الاقتراع المباشر.





وبين أنه تجسدت إرادة التثبيت والترسيخ لدور المكتب من خلال اعتماد مفوض التعبئة والتنظيم، الأخ د. جمال محيسن للمكتب الحركي المركزي، ضمن هيكلية منظومة التعبئة والتنظيم، ليرفع بذلك الظلم التاريخي الذي لحق بالمكتب مؤخراً، وتحديداً في المؤتمر السابع للحركة، وهذا جهد يُثمّن للأخ مفوض التعبئة والتنظيم د. محيسن.





وأشار عمرو إلى أن أمانة السرّ، وضعت خطة عمل، اعتُمدت من الأخ المفوض، وتضمنت الخطة محاور عدة أبرزها: إعادة النظر في اللائحة الداخلية، وإعادة الاعتبار للمكتب المركزي داخل الوزارات، وداخل أطر الحركة، وتمكين الكادر الحركي للقيام بدوره الفاعل والإيجابي، والمحافظة على الوزارات والهيئات الحكومية، وصونها ومساندة الحكومة في قيامها بمهامها، وتنفيذ توجهات الرئيس باعتباره رئيساً للحركة، وكذا توجهات الحركة قي الميدان، إذ يقوم المكتب بدور الإسناد الفاعل للأنشطة والفعاليات التي تجري على الأرض الفلسطينية، وما لمسناه مؤخراً من المشاركة الفاعلة لأبناء الحركة في القطاع الحكومي في المسيرات والفعاليات الوطنية لهو دليل واضح على استعادة هذا الإطار روحه، واستنهاض أبناء الحركة داخل الوزارات والهيئات الحكومية لحماية المكتسبات الوطنية والدفاع عن القضايا الاستراتيجية المهمة وفي مقدمتها قضية القدس العاصمة الأبدية لفلسطين، وإسناد الشرعية الفلسطينية المتمثلة في الرئيس محمود عباس حفظه الله والقيادة الشرعية.



وكشف عمرو عن فعاليات مستقبلية مكثفة، سيقوم بها المكتب الحركي المركزي لاستمرار الفعاليات والاحتجاجات المناهضة لقرار ترامب حول مدينة القدس، ومنها تحديد أيام معينة للخروج بمسيرات غاضبة تجاه نقاط التماس مع الاحتلال، مبيناً أن المكتب الحركي المركزي له دور كبير في شحذ الهمم والتعبئة للتفاعل مع القضايا الوطنية، وعلى رأسها القدس الشريف عاصمة دولة فلسطين الأبدية.



ومن واقع تجربتنا وواقعنا الحالي، فنحن في النهاية موظفون نخضع للقوانين والأنظمة النافذة التي تصدر عن مجلس الوزراء، وتجلى ذلك في مبادرة الحكومة وبتوجهات من رئيس الوزراء بالانتصار للهمّ الوطني عبر دعوة الموظفين للمشاركة في فعاليات وطنية مهمة وفق ترتيبات خاصة، وهذا يُسجّل لرئيس الوزراء وللحكومة، ونتطلع لمزيد من التفاعل والتنسيق مع الحكومة.



وأكد أننا في الوقت ذاته مع القانون، ومع حماية تنفيذه وملتزمون بأن يكون أبناء الحركة في الوزارات والهيئات الحكومية أنموذجاً رائداً للالتزام بالقانون، وبالتقيد بحدود العمل الإداري السليم، وهو ما راعيناه في اللائحة الداخلية، إذ نظمت هذا الأمر بعدم جواز ممارسة أي عمل تنظيمي داخل المؤسسات، متحدثاً عن أبرز المعوقات التي تواجه المكتب الحركي المركزي للوزارات وهي:





إعادة ترتيب البيت الفتحاوي داخل الفروع.



عدم تفهم بعض المسؤولين لدور المكاتب الفرعية في الوزارات والهيئات الحكومية، ما يخلق حالة من عدم الانسجام.





التلكؤ في توفير متطلبات التطور الوظيفي في عدد من المؤسسات الحكومية ووجود مواقع شاغرة أو مواقع يعمل بها مكلفون منذ فترات طويلة مع عدم وضوح أسباب ذلك، ما يربك المشهد داخل تلك المؤسسات، وهو ما نأمل أن يجد اهتماماً من المسؤولين لوضع حلول خلال عام 2018.



ووجه عمرو الشكر كلّه لأبناء حركة فتح في الوزارات والهيئات الحكومية، ولأمناء سر وأعضاء الفروع على جهودهم الطيبة وتفاعلهم الكبير؛ لإنجاح عملية التطوير في القطاع العام، وتفاعلهم في المشاركة في الفعاليات الوطنية.





كما خص بالشكرموقع "دنيا الوطن" لدوره الريادي، ومبادرته في تسليط الضوء على الهموم الوطنية.



خاص دنيا الوطن