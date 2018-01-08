الرئيسية
دنيا الرأي
الإستفتاء
أعلن معنا
راسلنا
المزيد
شؤون فلسطينية
محليات
آراء
عربي
دولي
مال وأعمال
English
شؤون فلسطينية
الاحتلال يعتقل فتاة بزعم حيازتها سكيناً في الخليل
2018-01-08
ارشيفية
مشاركة
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، فتاة فلسطينية على حاجز "أبو الريش" بالخليل، بزعم حيازتها سكيناً.
مشاركة
أخبار ذات صلة
صيدم: علينا توظيف مفاهيم النوع الاجتماعي لتجويد نوعية التعليم
واصل أبو يوسف: المجلس المركزي سيبحث التخلص من الاتفاقيات الإسرائيلية
عريقات: يجب استخدام قوة القانون لا قانون القوة وغطرستها لحل الصراعات
شرطة الخليل تضبط 200 حبة مخدرة بمعدة تاجر هربها من الأردن
أفعى فلسطين.. الأخطر بين خمسة أنواع وتكلفة علاج الملدوغ 120 ألف شيكل
نيابة الأحداث تصدر تقريرها الإحصائي السنوي للعام 2017
التعليقات
الدنيا حكايات
مُغالطات إسرائيلية بحرب 1982
شؤون فلسطينية
صيدم: علينا توظيف مفاهيم النوع الاجتماعي لتجويد نوعية التعليم
واصل أبو يوسف: المجلس المركزي سيبحث التخلص من الاتفاقيات الإسرائيلية
عريقات: يجب استخدام قوة القانون لا قانون القوة وغطرستها لحل الصراعات
نيابة الأحداث تصدر تقريرها الإحصائي السنوي للعام 2017
عربي
الكويت تستضيف مؤتمرا دوليا لإعادة إعمار العراق الشهر المقبل
أبو الغيط: الموقف الأمريكي الجديد يشكل تهديداً لحل الدولتين
لمواجهة سد النهضة.. السيسي يعلن عن مشروع ضخم
الأردن: إحباط مخطط لخلية مؤيدة لتنظيم الدولة واعتقال 17 متورطاً
منوعات
أول ظهور لـ "سمية الخشاب" مع أولاد زوجها أحمد سعد
شروط لا تُصدق لحضور حفل محمد عبده في السعودية
نادين نجيم تثير حماس جمهورها برقصة هستيرية على "إلعب يلا"
أشهر ممثلي هوليوود يُفاجئ الجمهور بعلاقته مع هذه الحسناء العشرينية