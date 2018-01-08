محمد مصطفى: مخطط لبناء محطة كهرباء بالطاقة الشمسية في غزة

رام الله - دنيا الوطن

أكد الدكتور محمد مصطفى رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني، أن السنوات المقبلة، ستشهد استثمار 200 مليون دولار في مجال الطاقة المتجددة، مبينًا أن هناك مخططاً لبناء محطة توليد كهرباء بالطاقة الشمسية في قطاع غزة.



وقال مصطفى لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن صندوق الاستثمار، أعلن استعداده وبشكل سريع لبناء محطة توليد كهرباء من الطاقة الشمسية في قطاع غزة، داعياً إلى توفير الأراضي اللازمة لهذا الغرض.



وأوضح أن المرحلة الأولى من الاستثمار بالطاقة المتجددة بدأت بالفعل بخمسين مليون دولار، إضافة إلى وجود ثلاثة مشاريع حيز التنفيذ بالطاقة الشمسية في كل من النويعمة شمال أريحا وطوباس وجنين.



وأشار مصطفى إلى وجود مجموعة من الخطوات للمرحلة المقبلة، منها الإعلان عن مخطط لمحطة توليد كهرباء في شمال الضفة بالطاقة التقليدية، مبينًا أن التركيز منصب على توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، رغم التحديات المتمثلة بعدم وفرة الأرض؛ جراء الاحتلال وسيطرته على المناطق المصنفة "ج".