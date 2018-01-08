لاعبو كرة اليد الإسرائيليون يتوجهون لقطر للمشاركة ببطولة العالم

لاعبو كرة اليد الإسرائيليون يتوجهون لقطر للمشاركة ببطولة العالم
رام الله - دنيا الوطن
يشارك طلاب إسرائيليون في بطولة العالم لكرة اليد، التي تقام بالعاصمة القطرية الدوحة.

وقال المنسق الرياضي للمدرسة الثانوية، يوفال كوزوكارو، إنه بعد فوز المنتخب الإسرائيلي في البطولة الوطنية، بدأ يفكر في الخطوة التالية وهي: "بطولة العالم في قطر" لكنه لم يكن متأكداً من أن المنتخب، سيكون قادراً على المنافسة في دولة ليست لديها علاقات مع إسرائيل.

وأضاف كوزوكارو لصحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية: "في تلك اللحظات، فكرت أنه يمكن ألا يتحقق ذلك الحلم، ولكن على الرغم من المخاوف، سنشارك في المنافسة.. الاستعدادات في ذروتها، ونأمل أن نعود من الدوحة بعد تحقيق إنجازات رياضية"، وفق زعمه.

وأعرب لاعبو المنتخب الإسرائيلي، الذين كانوا بحاجة إلى الحصول على موافقة والديهم للسفر إلى قطر، أن المشاركة في بطولة العالم في الدوحة هي حلم لديهم، وقالوا إنهم يعتمدون على المسؤولين في قوات الجيش الإسرائيلية، ووزارة التربية والتعليم، الذين صادقوا على مشاركتهم في المسابقة.

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