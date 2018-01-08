طالع الوثيقة: الحكومة تقرر صرف علاوة المعلمين لهذه الفئات

وجاء في القرار، الذي تكشف عنه "دنيا الوطن"، "تنفيذًا لخطاب السيد الرئيس محمود عباس بتاريخ 10/ 8/ 2016، وبالاشارة إلى قرار مجلس الوزراء، رقم (23/ 166/ 17) لعام 2017، والصادر بتاريخ 22/8/2017، أود إعلامكم بأنه سيتم صرف الجزء الأخير من الزيادة على علاوة طبيعة العمل بنسبة 5%، من الراتب الأساسي، والمقرر للعام 2018، بحيث تصبح العلاوة على النحو التالي: (حملة الدبلوم 40%)، (حملة البكالوريوس 50%)، (حملة الماجستير والدكتورة 55%)".وأضافت الوثيقة "علمًا أن الفئات الوظيفية، التي تشملها هذه الزيادة هي: (المعلمين، مدراء المدارس، باقي العاملين في المدارس من أصل معلم، والإداريين من أصل معلم".