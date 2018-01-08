مقتل مواطن على يد زوجته ودفنه بمساعدة شخص آخر بغزة

رام الله - دنيا الوطن

قُتل المواطن (ع، د)، (52 عاماً)، على يد زوجته بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.



وقال المتحدث باسم الشرطة المقدم أيمن البطنيجي، إن المباحث العامة تلقت بلاغاً، يوم السبت، يفيد بتغيب المواطن المذكور منذ عدة أيام.



وأضاف: أنه أثناء عمليات البحث والتحقيق، تبين أن المواطن المذكور قُتل بتاريخ 2018/1/1، وأفادت التحقيقات الأولية، أن زوجته وتدعى (ج، د)، (37 عاماً)، قامت بقتله ودفنه بمساعدة شخص آخر يدعى (ز، ق)، (37 عاماً)، حيث جرى اعتقالهما ظهر اليوم الاثنين 2018/1/8.



وأكد البطنيجي، أن المباحث العامة والنيابة العامة، تستكملان عملية التحقيق، وعرض جثة القتيل على الطب الشرعي.