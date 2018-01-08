صيدم: نتائج صندوق تطوير الجودة تؤكد على تميز فلسطين بالتعليم

رام الله - دنيا الوطن

أشاد وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم بالنتائج التي حققتها مشاريع منح صندوق تطوير الجودة بمجال التعليم العالي في الضفة وقطاع غزة؛ والممولة من البنك الدولي، مشيراً إلى أن هذه النتائج تؤكد على تميز فلسطين بمجال التعليم، وأن الوزارة ستعمل على الاستفادة المُثلى من هذه النتائج وتعميم هذه التجربة لتصبح وطنية، حيث تفيد هذه النتائج في تطوير سياسة التعليم العالي في فلسطين.



جاء ذلك، خلال لقائه، بمكتبه، اليوم الإثنين، مستشار التقييم د. مازن حشوة؛ بحضور مديرة وحدة مشاريع البنك الدولي في الوزارة م. سهى الخليلي، ومنسقة صندوق تطوير الجودة م. مرام جدبة؛ للاطلاع على نتائج تقييم مشاريع المنح للدورتين الأولى والثانية والمكونة من 20 مشروعاً والمنفذة في 16 جامعة وكلية ضمن مشروع "الانتقال من التعليم إلى سوق العمل" والمتوقع نهايته مع نهاية الشهر الحالي، حيث أشار المقيّم إلى أن المشاريع حققت نجاحاً ملموساً.



وأكد الوزير ضرورة الاستفادة من هذه المشاريع للمساهمة في خدمة الخريجين عبر رفدهم بالمهارات التي تؤهلهم للمنافسة بقوة في سوق العمل المحلية والدولية، متطرقاً إلى النجاح الذي حققه قطاع التعليم والذي تجسد بحصول مشاريع البنك الدولي المنفذة في فلسطين بمجال التعليم على التصنيف الأول على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي كان من بينها مشروع صندوق تطوير الجودة، والذي هو أحد مكونات مشروع "الانتقال من التعليم إلى سوق العمل".



وتحدث صيدم حول سعي الوزارة إلى تحسين نوعية التعليم وتأهيل المعلمين؛ باعتبارهم المحرك الأساسي للعملية التعليمية التعلمية، مؤكداً على الشراكة مع البنك الدولي عبر برامجه التي تطال التعليم وتجويد مخرجاته ضمن خطط واضحة، بحيث توسع خدمات صندوق تطوير الجودة لتطال جميع مؤسسات الوطن.



يُشار إلى أن الوزارة تنفذ عدة مشاريع ممولة من البنك الدولي تستهدف قطاعي التعليم العام والعالي، ومنها مشروع تحسين إعداد وتدريب المعلمين ومشروع الانتقال من التعليم إلى سوق العمل.