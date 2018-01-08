اللواء الضميري يكشف تفاصيل إحباط مخطط تسريب أراضٍ للاحتلال بالضفة

رام الله - دنيا الوطن

قال الناطق باسم المؤسسة الأمنية، اللواء عدنان الضميري: إن جهاز المخابرات العامة، ألقى القبض أمس على خمسة من المشبته بهم، بينهم محامٍ في عملية تسريب 520 دونماً، لافتاً إلى أنهم يخضعون لإجراءات التحقيق، وذلك في إطار جهود المؤسسة الأمنية لحماية الأرض الفلسطينية من التغول الإسرائيلي.



وأوضح الضميري، في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، الاثنين، أن ضباط وجنود جهاز المخابرات، أحبطوا عملية تسريب 520 دونماً هي 400 دونم من أراضي الخليل و80 دونماً في القدس و40 في قلقيلية، لافتاً إلى أن الأراضي المهددة والتي يتم تسريبها بالمعظم هي قريبة من الجدار العنصري والمستوطنات.



ودعا اللواء الضميري المواطنين إلى التدقيق والتنبه واستشارة محامين، أو أجهزة الأمن عند بيع أي قطعة أرض، نظراً لوجود البعض ممن يشترون الأراضي أولاً، ومن ثم يعملون على تسريبها، مشدداً على أن تسريب الأراضي خطير جداً، ويرقى لحد الخيانة للوطن.