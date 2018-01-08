أبو الغيط: الموقف الأمريكي الجديد يشكل تهديداً لحل الدولتين

أبو الغيط: الموقف الأمريكي الجديد يشكل تهديداً لحل الدولتين
أحمد أبو الغيط
رام الله - دنيا الوطن
أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن قلقه إزاء الحديث عن احتمال تخفيض الولايات المتحدة لمساهماتها المالية السنوية في ميزانية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وقال أبو الغيط، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية، إن تقليص ميزانية الوكالة الدولية، سوف تكون له تداعيات خطيرة على العمليات التي تباشرها، والخدمات التي تُقدمها لنحو خمسة ملايين لاجئ فلسطيني، الأمر الذي سينعكس بصورة خطيرة على أحوالهم المعيشية والتعليمية والصحية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، الوزير المفوض محمود عفيفي، أن أبو الغيط يعتبر أن موقف الولايات المتحدة من (أونروا) هو مجرد حلقة في سلسلة من الإجراءات والمواقف بالغة السلبية، اتخذتها الإدارة في الفترة الأخيرة، بداية من قرار الرئيس الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، واعتزامه نقل السفارة إلى هناك، ومروراً بالتضييق على مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وانتهاءً بقرار قطع المساعدات الأمريكية المُقدمة للسلطة الفلسطينية.

وأضاف، أن هذه المواقف تُشكل تهديداً خطيراً وغير مسبوق لمسار التسوية السياسية على أساس حل الدولتين، وتُسهم في التقويض الكامل للثقة العربية والفلسطينية في الطرف الأمريكي كوسيط مُحايد في العملية السياسية.

وأشار عفيفي، الى أن الأمين العام، أعرب عن خشيته من وجود خطة ممنهجة لتصفية قضايا الحل النهائي، خاصة القدس واللاجئين، مؤكداً أن التحريض الإسرائيلي من أجل نسف العملية السياسية، وتمييع قضايا الحل النهائي واضحٌ، ولا يمكن أن تخطئه عين، وأن من المؤسف أن تتماهى الإدارة الأمريكية مع الطرح الإسرائيلي إلى هذا الحد، الذي يضر بمصداقية الولايات المتحدة في المنطقة العربية بصورةٍ غير مسبوقة.

أخبار ذات صلة

الكويت تستضيف مؤتمرا دوليا لإعادة إعمار العراق الشهر المقبل

الكويت تستضيف مؤتمرا دوليا لإعادة إعمار العراق الشهر المقبل

بعد سلسلة تأجيلات.. نائب ترامب يزور مصر والأردن وإسرائيل الشهر الجاري

بعد سلسلة تأجيلات.. نائب ترامب يزور مصر والأردن وإسرائيل الشهر الجاري

لاعبو كرة اليد الإسرائيليون يتوجهون لقطر للمشاركة ببطولة العالم

لاعبو كرة اليد الإسرائيليون يتوجهون لقطر للمشاركة ببطولة العالم

لمواجهة سد النهضة.. السيسي يعلن عن مشروع ضخم

لمواجهة سد النهضة.. السيسي يعلن عن مشروع ضخم

الأردن: إحباط مخطط لخلية مؤيدة لتنظيم الدولة واعتقال 17 متورطاً

الأردن: إحباط مخطط لخلية مؤيدة لتنظيم الدولة واعتقال 17 متورطاً

أمير الكويت: الخلاف الخليجي عابر مهما طال أمده

أمير الكويت: الخلاف الخليجي عابر مهما طال أمده

التعليقات

الدنيا حكايات

مُغالطات إسرائيلية بحرب 1982

مُغالطات إسرائيلية بحرب 1982

شؤون فلسطينية

صيدم: علينا توظيف مفاهيم النوع الاجتماعي لتجويد نوعية التعليم

صيدم: علينا توظيف مفاهيم النوع الاجتماعي لتجويد نوعية التعليم

واصل أبو يوسف: المجلس المركزي سيبحث التخلص من الاتفاقيات الإسرائيلية

واصل أبو يوسف: المجلس المركزي سيبحث التخلص من الاتفاقيات الإسرائيلية

عريقات: يجب استخدام قوة القانون لا قانون القوة وغطرستها لحل الصراعات

عريقات: يجب استخدام قوة القانون لا قانون القوة وغطرستها لحل الصراعات

نيابة الأحداث تصدر تقريرها الإحصائي السنوي للعام 2017

نيابة الأحداث تصدر تقريرها الإحصائي السنوي للعام 2017

عربي

الكويت تستضيف مؤتمرا دوليا لإعادة إعمار العراق الشهر المقبل

الكويت تستضيف مؤتمرا دوليا لإعادة إعمار العراق الشهر المقبل

أبو الغيط: الموقف الأمريكي الجديد يشكل تهديداً لحل الدولتين

أبو الغيط: الموقف الأمريكي الجديد يشكل تهديداً لحل الدولتين

لمواجهة سد النهضة.. السيسي يعلن عن مشروع ضخم

لمواجهة سد النهضة.. السيسي يعلن عن مشروع ضخم

الأردن: إحباط مخطط لخلية مؤيدة لتنظيم الدولة واعتقال 17 متورطاً

الأردن: إحباط مخطط لخلية مؤيدة لتنظيم الدولة واعتقال 17 متورطاً

منوعات

أول ظهور لـ &#34;سمية الخشاب&#34; مع أولاد زوجها أحمد سعد

أول ظهور لـ "سمية الخشاب" مع أولاد زوجها أحمد سعد

شروط لا تُصدق لحضور حفل محمد عبده في السعودية

شروط لا تُصدق لحضور حفل محمد عبده في السعودية

نادين نجيم تثير حماس جمهورها برقصة هستيرية على &#34;إلعب يلا&#34;

نادين نجيم تثير حماس جمهورها برقصة هستيرية على "إلعب يلا"

أشهر ممثلي هوليوود يُفاجئ الجمهور بعلاقته مع هذه الحسناء العشرينية

أشهر ممثلي هوليوود يُفاجئ الجمهور بعلاقته مع هذه الحسناء العشرينية