لمواجهة سد النهضة.. السيسي يعلن عن مشروع ضخم

لمواجهة سد النهضة.. السيسي يعلن عن مشروع ضخم
الرئيس المصري - عبد الفتاح السيسي
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إنه يجري حالياً إنشاء محطة كبرى لمعالجة مياه الصرف تجنباً لـ"مشكلة محتملة" قد يتسبب بها سد النهضة في إثيوبيا على حصة مصر من مياه نهر النيل.

وأضاف السيسي، وفق ما أورد التلفزيون المصري الرسمي، أثناء افتتاحه مشروعات طرق وإسكان، أنه يجري حالياً إنشاء "أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف والتحلية".

وأضاف: "نحن نقوم بما يتعين علينا عمله حتى نتمكن من حل مشكلة محتملة"؛ قد تطرأ مع احتمال انخفاض حصة مصر من مياه النيل أثناء فترة ملء خزان سد النهضة.

وتخشى القاهرة، أن يؤدي بناء سد النهضة الإثيوبي الضخم إلى انخفاض تدفق مياه النيل الذي يوفر نحو 90% من احتياجات مصر.

ولم يحدد الرئيس المصري حجم المحطة أو كمية المياه التي ستوفرها؛ قائلاً: "ليس ممكناً أن نسمح بمشكلة مياه في مصر، ولابد أن يتم تأمين المياه للكل، لكي نستفيد من المياه بشكل كبير، نقوم بعمل محطة، نحن مدركون (لكل الاحتمالات) وجاهزون لمواجهتها".

وأعربت مصر في كانون الأول/ ديسمبر الماضي عن "قلقها البالغ من التعثر الذي يواجه المسار الفني المتمثل في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية" المتعلقة بسد النهضة، والتي تضم القاهرة والخرطوم وأديس أبابا.

وحذر وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال زيارة قام بها إلى إثيوبيا في 26 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بأن هذا الأمر "من شأنه أن يعطل بشكل مقلق استكمال الدراسات المطلوبة عن تأثير السد على دولتي المصب في الإطار الزمني المنصوص عليه في اتفاق المبادئ".

واقترح شكري "وجود طرف ثالث له رأي محايد وفاصل، يشارك في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية يتمثل في البنك الدولي".

فيديو أرشيفي: خلاف سد النهضة بين إثيوبيا ومصر
 

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