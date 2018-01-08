وزير العمل يبحث مع مدير (أونروا) التهديدات الأميركية

وزير العمل يبحث مع مدير (أونروا) التهديدات الأميركية
رام الله - دنيا الوطن
استقبل وزير العمل رئيس مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال الدكتور مأمون أبو شهلا في مكتبه بوزارة العمل بمدينة غزة، اليوم الاثنين، مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) في قطاع غزة ماتياس شمالي.

وبحث أبو شهلا وشمالي، التهديدات الأميركية بخفض وتجميد المخصصات المالية لـ (أونروا) ومدى تأثيرها على عملها في مناطق عملياتها الخمس.

وأكد أبو شهلا على ضرورة وأهمية تصدي الأمم المتحدة كونها الحاضنة لـ (أونروا) للتهديدات الأميركية والتعامل معها بما يضمن عدم تخفيض ميزانيتها التي ستؤثر سلباً على واقع اللاجئين الفلسطينيين.

وأضاف أبو شهلا، أن المطلوب من العالم المنضوي تحت راية الأمم المتحدة، أن يتصدى للانتهاكات الأميركية لقانون الأمم المتحدة، وميثاق تأسيس (أونروا).

واعتبر أبو شهلا، أن هذه التهديدات تحمل في مضمونها أهدافاً سياسية، تسعى إلى التخلص من (أونروا) لإلغاء حق العودة، معتبراً أن حملة التحريض الإسرائيلية التي يقودها رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو تصب في هذا الاتجاه.

وأكد أبو شهلا، أن الشعب الفلسطيني وقيادته متمسكة بحق العودة ولن تتنازل عنه مهما كان حجم التهديدات الأميركية والإسرائيلية، مشيراً إلى أن مشكلة اللاجئين، صنعها الغرب وعليه أن يواصل تحمل مسؤولياته تجاهها.

وقال وزير العمل: إن (أونروا) مطالبة بتحقيق هدفها الذي تأسست من أجله، وهو حماية الشعب الفلسطيني، وعودة لاجئيه إلى ديارهم، وليس فقط إغاثته.

من جانبه، أكد ماتياس على موقف (أونروا) كونها منظمة تتبع الأمم المتحدة، وتتلقى ميزانيتها منها، متعهداً بالاستمرار بعمل كل ما يلزم من أجل ديمومة عملها، وتقديم الخدمات للفلسطينيين اللاجئين.

كما طرح وزير العمل، قضايا عدة، ومنها قضية معلمي الدبلوم في الضفة وغزة، وضرورة الإسراع في حلها.

وقال أبو شهلا: إن وزارة العمل معنية بخلق روح إيجابية بين موظفي (أونروا) وإدارتها.

كما بحث أبو شهلا وماتياس إمكانية استفادة موظفين في (أونروا) من الخدمات التي ستقدمها هيئة الضمان الاجتماعي، التي ستباشر عملها بشكل فعلي قريباً.

واتفق الطرفان على تشكيل لجنة من (أونروا) وهيئة الضمان لدراسة هذا الأمر، حيث أبدى ماتياس اهتمامه به.

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