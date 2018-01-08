مصرع ثلاثة عناصر من طالبان في عملية عسكرية بأفغانستان

مصرع ثلاثة عناصر من طالبان في عملية عسكرية بأفغانستان
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
لقي ثلاثة مسلحين من حركة طالبان مصرعهم اليوم الاثنين، بعد أن شنت قوات العمليات الأفغانية الخاصة، عملية في مقاطعة مضطربة.

وقالت مجموعة تنسيق العمليات الأفغانية في بيان: "قتل ثلاثة مسلحين من حركة طالبان، بعد أن شنت قوات العمليات الخاصة غارة في قرية جيماك، منطقة ناو زاد في مقاطعة هلمند جنوبي البلاد أمس"، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).

ودمرت القوات أيضاً سجنين تابعين للمسلحين، وست عبوات ناسفة وألغاماً أرضية، وما يزيد على 200 كيلوجرام من المواد المتفجرة، بعد الغارة التي تم شنها في المقاطعة الواقعة على بعد 555 كيلومتراً جنوبي كابول، وفقاً للبيان.

وتعرف مقاطعة هلمند الشهيرة بزراعة الخشخاش أيضاً بأنها معقل لحركة طالبان.

وكثفت قوات الأمن الأفغانية، وقوات التحالف التي يقودها حلف (الناتو)، عملياتها الأمنية والغارات الجوية، حيث تحاول حركة طالبان، وتنظيم الدولة الاستيلاء على الأراضي وتعزيز مواقعهما خلال فصل الشتاء في الدولة الجبلية.

وقتلت القوات الأفغانية الخاصة عدداً من المسلحين، وأصابت ما يزيد على 3200، واعتقلت 443 آخرين خلال عام 2017، ودمرت أيضاً 15 قيادة تابعة للمسلحين، وسيطرت على مواقع و352 غرفة محصنة تحت الأرض في أماكن مختلفة خلال نفس الفترة، حسبما أفادت مجموعة تنسيق العمليات الأفغانية، فيما لم تعلق طالبان على التقرير.

فيديو أرشيفي: مقتل وإصابة 150 من طالبان في عملية للقوات الأفغانية والناتو بقندهار

 

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