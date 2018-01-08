الأردن: إحباط مخطط لخلية مؤيدة لتنظيم الدولة واعتقال 17 متورطاً

الأردن: إحباط مخطط لخلية مؤيدة لتنظيم الدولة واعتقال 17 متورطاً
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت دائرة المخابرات العامة الأردنية، بعد عمليات أنها أحبطت مخططاً كبيراً، خططت له خلية مسلحة مؤيدة لتنظيم الدولة خلال تشرين الثاني/ نوفمبر لعام 2017.

وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة (الغد) الأردنية: "إن عناصر الخلية خططت لتنفيذ عدد من العمليات المسلحة، وبشكل متزامن بهدف زعزعة الأمن الوطني وإثارة الفوضى والرعب لدى المواطنين"، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).

وأسفرت عمليات المتابعة الاستخبارية المبكرة عن اعتقال سبعة عشر عنصراً متورطاً بهذه العمليات، وضبط الأسلحة والمواد التي كان من المقرر استخدامها لتنفيذ هذا المخطط.

فيديو ارشيفي: إحباط مخطط لتنظيم الدولة لإستهداف مواقع حيوية في الأردن

 

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