قوات وشرطة تجلي مستوطنين من أراضٍ زراعية فلسطينية بمنطقة السهل

قوات وشرطة تجلي مستوطنين من أراضٍ زراعية فلسطينية بمنطقة السهل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أجلت قوات عسكرية إسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، مجموعة من المستوطنين، سيطروا على أراضٍ زراعية تابعة لمواطنين فلسطينيين في منطقة السهل المقابلة لمستوطنة (شيلو) بنابلس.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن المستوطنين يقطنون في بؤرة (جفعات جياوت)، وقد سيطروا على أراضٍ قريبة لفلسطينيين منذ أيام وقاموا بحرثها، واعتبروها ملكهم، إلا أن الجيش وقوات الشرطة، قاموا اليوم بإخلائهم من المنطقة، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).

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