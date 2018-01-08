الحمد الله يبحث مع وزيرة خارجية النرويج آخر التطورات السياسية

الحمد الله يبحث مع وزيرة خارجية النرويج آخر التطورات السياسية
رام الله - دنيا الوطن
استقبل رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، اليوم الاثنين في مكتبه برام الله، وزيرة خارجية النرويج اين ماري اريكسن، بحضور
وزيرة الاقتصاد عبير عودة، والقائم بأعمال سلطة الطاقة ظافر ملحم، وممثلة النرويج لدى فلسطين هيلدا هارالدستاد.

وبحث الحمد الله مع اين ماري آخر التطورات السياسية، لاسيما في ضوء تداعيات إعلان رئيس الولايات المتحدة، اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل، بالإضافة إلى التهديدات الأمريكية بتخفيض تمويلها الذي تقدمه لـ (أونروا)، كما وضعها في صورة انتهاكات الاحتلال بحق أبناء شعبنا.

وشدد رئيس الوزراء على أن أمريكا بخطواتها الأخيرة تعمل على تقويض حل الدولتين، مطالباً في هذا السياق، دول العالم ولاسيما النرويج بالاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية لإنقاذ حل الدولتين، ولإظهار رسالة واضحة لإسرائيل وأمريكا بدعم هذا الحل الذي حاز على إجماع دولي.

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