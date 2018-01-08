"دنيا الوطن" تستقبل وفداً من الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطناستقبلت "دنيا الوطن" اليوم الاثنين، وفداً من الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية برئاسة رئيسية الاتحاد، آمال حمد، وذلك في إطار زيارة تكريمة من الاتحاد لـ" دنيا الوطن".وضم وفد الاتحاد، رئيس الاتحاد وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح سابقاً آمال حمد، وصفاء الحسنات من اللجنة الإعلامية، وهدى عليان عضو الهيئة الإدارية، واكتمال حمد عضو الأمانة العامة للاتحاد، وأماني كساب من اللجنة الإعلامية، وتراجي أبو رجيلة من الإطار النسوي.وكان في استقبال الوفد من "دنيا الوطن"، نائب المدير العام محمد عيسى، والمدير الإداري والمالي مأمون أبو شعبان، وسكرتير التحرير أمنية أبو الخير.وأعربت رئيس الاتحاد حمد، عن اعتزازها بـ "دنيا الوطن"، مؤكدةً أنها تعتبر المؤسسة بيتها الأساسي، خاصة في ظل التنوع الذي يحظى به الموقع.وتقدمت حمد بالتهنئة من "دنيا الوطن"، لتصدرها للسنة السادسة على التوالي المواقع الفلسطينية، مقدمةً الشكر للعاملين في المؤسسة.بدوره، رحب نائب المدير العام محمد عيسى، بالوفد الزائر، مؤكداً على أهمية التعاون المشترك بين "دنيا الوطن" والاتحاد، معرباً عن أمله بتعزيز التعاون بين الجانبين.