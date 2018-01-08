مستوطنون وطلبة معاهد تلمودية وعناصر مخابرات يقتحمون الأقصى

رام الله - دنيا الوطن

اقتحم 67 مستوطنا، و25 طالباً من معاهد تلمودية، و25 عنصرا من مخابرات الاحتلال، في الفترة الصباحية من اليوم الاثنين، المسجد الأقصى، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة.



وقالت مصادر محلية في القدس: إن الاقتحامات تمت من باب المغاربة، وعبر مجموعات صغيرة ومتلاحقة، ونفذوا جولات استفزازية ومشبوهة في أرجاء المسجد، في حين نفذ عناصر مخابرات الاحتلال جولات استكشافية مُريبة في المسجد المبارك.



وأشارت إلى انتشار المصلين عبر حلقات علم في باحات المسجد، وسط رقابة صارمة فرضوها إلى جانب حراس المسجد، وسدنته، على اقتحامات المستوطنين، وجولاتهم الاستفزازية في المسجد المبارك.