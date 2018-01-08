أمير الكويت: الخلاف الخليجي عابر مهما طال أمده

أمير الكويت: الخلاف الخليجي عابر مهما طال أمده
أمير الكويت - صباح الأحمد الصباح
رام الله - دنيا الوطن
قال أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، إن بلاده تنظر إلى الخلاف الخليجي على أساس أنه عابر مهما طال أمده.

وأوضح الأمير الصباح، وفق ما أورد موقع (روسيا اليوم)، أن المسيرة الخليجية، تتطلب التعاون على مختلف المستويات، لافتاً إلى أن المسؤولية الملقاة على عاتق الأجهزة التشريعية بالخليج كبيرة.

وأضاف، أن الأوضاع المتدهورة بما تمثله من تحدٍ فضلاً عما تواجهه المسيرة الخليجية من عقبات، تفرض التعاون والتشاور على كافة المستويات.

وأشار الأمير إلى تحقيق الكيان الخليجي على مدى العقود الأربعة الماضية لمكتسبات، ومحافظته على مكانة مرموقة بين الدول والتجمعات الدولية، منوهاً إلى ضرورة تحصينه من كافة التحديات.

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