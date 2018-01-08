توجه سوداني نحو إلغاء اتفاقية مهمة مع مصر

أرشيفي: الخلاف المصري السوداني حول حلايب وشلاتين

رام الله - دنيا الوطنشرع عدد من اللجان الشعبية السودانية، بتحركات لإلغاء اتفاق الحريات الأربع مع مصر، وذلك بحجة عدم جدواها بسبب ما وصفته بعدم "جدية الجانب المصري في تنفيذها"، وفق ما أورد الإعلام السوداني.ونقلت الصحف، أن مشاركين في الحملة، اتهموا الحكومة المصرية بتجاهل الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في آب/ أغسطس 2004، فيما شرع السودان في تطبيقه ابتداء من الشهر التالي مباشرة، ويشمل "حرية الإقامة، العمل، التنقل، التملك"، بحسب المركز السوداني للخدمات الصحفية.واعتبر سفير مصر الأسبق في الخرطوم، محمد الشاذلي، أن الاتفاق تسبب في كثير من المشاكل بين البلدين، الفترة الماضية، وتحفظت مصر على عدة بنود فيه، لكنها في الوقت نفسه سهلت أموراً كثيرة، فيما يخص بند حرية التنقل.وأوضح الشاذلى، أن الجانب السوداني لم يطبق اتفاقية الحريات الأربع، حيث لا يسمح للمصريين بتملك الأراضي في السودان.