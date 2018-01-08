"يونيسف" تعمل على ضم الجيش الإسرائيلي لقائمة "الجماعات الإرهابية"

"يونيسف" تعمل على ضم الجيش الإسرائيلي لقائمة "الجماعات الإرهابية"
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت تقارير إعلامية عبرية، الاثنين، إن وكالة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) تعمل لضم الجيش الإسرائيلي إلى قائمة بأسماء "منظمات إرهابية" مثل تنظيم الدولة، وبوكو حرام، ترتكب انتهاكات خطيرة بحق الأطفال.

وأوضحت صحيفة (إسرائيل هيوم) نقلاً عن شبكة (فوكس نيوز) الأميركية، أن كبار المسؤولين في منظمة (يونيسف) إلى جانب منظمات غير حكومية تهتم بحقوق الأطفال، يشاركون في حملة لضم الجيش الإسرائيلي ضمن قائمة تلك المنظمات لارتكابه انتهاكات خطيرة بحق الأطفال الفلسطينيين.

وعلى إثر تلك المحاولات التي كشفت عنها الشبكة الأميركية، اتهمت الصحيفة الإسرائيلية، أولئك المسؤولين بالعمل على نزع الشرعية عن إسرائيل، وتجاهل الانتهاكات الفلسطينية الداخلية للأطفال.

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