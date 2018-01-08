استثمارات إسرائيلية بملايين الدولارات في شركات صهر ترامب

رام الله - دنيا الوطن

ترجمة: محمد أبو علان دراغمة

قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية: إن جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي ومستشاره الخاص للشرق الأوسط باع جزءاً من شركاته قبيل انضمامه للبيت الأبيض، إلا إنه لازال على علاقة ببعض المشاريع العائلية، وهذه العلاقة كانت محوراً رئيسياً لتقرير نشرته صحيفة (النيويورك تايمز) الأمريكية.



ونقلت الصحيفة العبرية عن (نيويورك تايمز)، قبيل وصول جاريد كوشنر مع الرئيس الأمريكي في زيارته لدولة الاحتلال الإسرائيلي، حظيت شركة العقارات الخاصة به باستثمار من شركة تأمين إسرائيلية بمبلغ 30 مليون دولار.



وتابعت الصحيفة: لا يوجد دليل على تدخله بشكل شخصي في الصفقة، أو على انتهاكه قواعد الأخلاقيات، ولكن مشاركته في الأعمال التجارية في إسرائيل تتنافى مع دوره المركزي في شؤون الشرق الأوسط، وقد تجعل من الصعب على الأميركيين أن يظهروا كوسطاء مستقلين.



وعلقت شركة كوشنر على ما نشر في الصحيفة الأمريكية بالقول: "الشركة غير ممنوع عليها التعامل مع الشركات الأجنبية فقط لأن جاريد يعمل في الإدارة الأمريكية".