هل تحتل روسيا كل أوروبا؟

هل تحتل روسيا كل أوروبا؟
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر الفريق ريهو تيراس قائد قوات الدفاع في إستونيا، أن روسيا تستعد للحرب ضد الناتو داخل أراضي أوروبا، وكدليل على صحة كلامه أشار إلى مناورات (غرب-2017).

وقال الجنرال في حديث لصحيفة (بيلد) الألمانية: "سأقولها بصراحة وبشكل مباشر: رغبت روسيا عبر هذه المناورات، بمحاكاة هجوم شامل النطاق ضد مواقع الناتو، هذه المناورات لم تكن تستهدف دول البلطيق فحسب، بل كانت عبارة عن سلسلة من التدريبات التي غطت المنطقة الممتدة من القطب الشمالي إلى البحر الأسود، كان حجم المناورات المذكورة والمساحة التي شملتها أكبر بكثير مما تم الإعلان عنه رسمياً"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وتجدر الإشارة إلى أن المناروات العسكرية الاستراتيجية الروسية – البيلاروسية المشتركة "غرب 2017" جرت في الفترة من 14 إلى 20 أيلول/ سبتمبر عام 2017.

وشارك فيها حوالي  12700 عسكري من الدولتين، مع حوالي 70 طائرة حربية بين مقاتلة ومروحية، وحوالي 680 قطعة من الآليات القتالية، وجرت مناورات مماثلة في 2009 و2013.

وفي أكتوبر الماضي، أعلن السكرتير العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرغ، أن عدد المشاركين في مناورات "غرب-2017"  أكبر من الرقم الذي أعلنته موسكو.

وجدد التهم التي صدرت سابقاً عن بعض الدول الأعضاء في الحلف، وخاصة ألمانيا وليتوانيا، والتي زعمت بأن عدد المشاركين في المناورات بلغ 100 ألف ضابط وجندي.

فيديو أرشيفي: اكبر استعراض للجيش الروسي

 

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