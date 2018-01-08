أمريكا وكوريا الجنوبية تشاركان بالبحث عن مفقودين ببحر الصين

فيديو أرشيفي: بحث متواصل عن مفقودين في حادث غرق عبارة كورية جنوبية

رام الله - دنيا الوطنقررت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الاثنين، إرسال طائرة من طراز (بي-8 إيه) للمساعدة في عمليات البحث عن اثنين وثلاثين شخصاً، فقدوا في حادث اصطدام سفينة شحن بناقلة نفط في بحر الصين الشرقي، ولم يتم العثور على أي من أفراد الطاقم المفقود حتى الآن.كما أرسلت كوريا الجنوبية أيضاً سفينة وطائرة للمشاركة في جهود البحث، بعدما أعلنت وزارة النقل الصينية فقدان ثلاثين إيرانياً ومواطنين اثنين من بنجلاديش في أعقاب الحادث، بحسب ما جاء على موقع (أخبار مصر).وأوضحت وزارة النقل الصينية، أن النيران اشتعلت في الناقلة (سانشي) التي كانت تبحر من إيران إلى كوريا الجنوبية، عندما اصطدمت مع السفينة (سي إف كريستال).وتم إنقاذ جميع أفراد طاقم السفينة (سي إف كريستال) والبالغ عددهم واحداً وعشرين شخصاً، وجميعهم من المواطنين الصينيين، وجاري البحث من قبل السلطات الصينية عن طاقم الناقلة المفقود.