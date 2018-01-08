رداً على تأجيل الانتخابات.. نوري المالكي: اعتدنا على الخطاب التحريضي للعربية

رداً على تأجيل الانتخابات.. نوري المالكي: اعتدنا على الخطاب التحريضي للعربية
نوري المالكي
رام الله - دنيا الوطن
نفى المكتب الإعلامي، لرئيس الوزراء العراقي السابق، نوري المالكي، ما جرى تداوله حول نية ائتلاف دولة القانون، تأجيل الانتخابات أو تشكيل حكومة طوارئ، محذراً من الوقوع في "كمائن الأخبار الملفقة".

وقال مكتب المالكي، وفق ما أوردت (روسيا اليوم): "اعتدنا على الخطاب التحريضي والغوغائي الذي تتبناه قناة العربية، ومحاولات تضليل الرأي العام عبر تسويق الأكاذيب والأخبار المفبركة، وبهدف توضيح المواقف بشكل دقيق نؤكد عدم صحة الأخبار التي تروج لها العربية حول رغبة رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بتأجيل الانتخابات أو السعي نحو تشكيل حكومة طوارئ بعد إبعاد رئيس الوزراء حيدر العبادي".

وأضاف المكتب، أن مواقف المالكي مع إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، وأن كل ما ينشر عكس ذلك، هدفه "خلط الأوراق والإيقاع بين أطراف العملية السياسية".

وشدد المكتب، على أن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ملتزم بالسياقات الدستورية ولا يغادرها، حتى لا تحصل انتكاسة للعملية السياسية، داعياً وسائل الإعلام إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.

وكانت بعض وسائل الإعلام، نشرت خبراً أكدت فيه أن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، يسعى إلى تأجيل الانتخابات أو تشكيل حكومة طوارئ بعد إبعاد رئيس الوزراء حيدر العبادي.

أرشيفي: مقارنة بين نوري المالكي وحيدر العبادي
 

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