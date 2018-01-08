السعودية تقرر استحداث وظائف نسائية للمحققات

السعودية تقرر استحداث وظائف نسائية للمحققات
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
تعتزم النيابة العامة في السعودية، استحداث وظيفة محققات في مركزها الرئيسي وكافة فروعها بالمملكة، إلى جانب توظيف طاقم إداري نسوي مساند.

وقالت صحيفة الرياض: إن ذلك يأتي في مقدمة الخطط التطويرية للنيابة العامة لشغل فراغ كان ضرورياً في تعزيز خصوصية المرأة أثناء التحقيق، موضحة أن فرصة العمل في التحقيق بالنيابة العامة للنساء، ستتاح لحاملات التخصصات الشرعية والقانونية، وفق ما أورد موقع (روسيا اليوم).

وجاء هذا التوجه بعد تعديل نظام النيابة العامة، حيث جرى على ضوئه توصيفها باعتبارها هيئة قضائية، ومساواة أعضائها بأعضاء السلك القضائي، نظراً لوحدة التوصيف العدلي للكل.

من جهته، أكد النائب العام الشيخ سعود المعجب، أن دور المرأة في عمل التحقيق والادعاء العام بالنيابة العامة، ينطلق من الحاجة الملحة في تكامل ضمانات العدالة فيما يتعلق بخصوصية النساء في التحقيق، خاصة وأن منهن من يصعب أن تتعاطى مع المحقق الرجل، ولاسيما متى كان يباشر لوحده التحقيق.

واعتبر المعجب، هذه الخطوة مهمة للغاية، إذ ستسهم في تسهيل إنجاز المعاملات الخاصة بالمرأة، وفي مرونة التعاطي مع القضايا المتعلقة بها.

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