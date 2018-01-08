نتنياهو لبينيت: تريد حل الحكومة؟ حسنًا لنفعل ذلك

فيديو ارشيفي: تسوية الخلاف بين نتنياهو وبينيت بخصوص الكابينيت

رام الله - دنيا الوطنأثير خلاف حاد بين حزبي (ليكود) و(البيت اليهودي) أمس الأحد، حول حل الحكومة، حيث قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، لنيفتالي بينت وزير التربية والتعليم وزعيم حزب البيت اليهودي: "هل تريد حل الحكومة؟ حسناً لنفعل ذلك".وبحسب ما كشفته القناة الثانية الإسرائيلية، كان نقاش قانون جامعة مستوطنة (أريئيل) السبب الرئيسي لتصعيد النقاش وتبادل الاتهامات وتوتير الأجواء، إذ قامت كتلة البيت اليهودي على إثره بوقف عملية التشريع بالكنيست من خلال استغلال وزيرة القضاء، أييلت شاكيد من البيت اليهودي، سلطتها في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع.وبعد هذا القرار، قال نتنياهو لبينيت في اجتماع وزراء الائتلاف: "لماذا تتصرف بهذه الطريقة؟ هذه القرارات تضرب الالتزام داخل الائتلاف"، ورد بينيت: "أنا أدير الكتلة الأكثر التزامًا في الائتلاف، نلتزم بكل عمليات التصويت، منذ شهر وأنتم تماطلون بقانون جامعة أريئيل"، وأجاب نتنياهو بغضب: "لا يمكن العمل هكذا، هذا تجاوز للحدود، تريد حل الحكومة؟ حسنًا لنفعل ذلك".ورد بينيت قبل خروجه من الجلسة: "ليتكم في الليكود تتعاملون مع قانون جامعة أريئيل بجدية، وتبذلون جهدًا كالذي بذلتموه بالقانون الفرنسي وقانون التوصيات".وعقب حزب "الليكود" بالقول: "رئيس الحكومة في جلسة وزراء الائتلاف قال بشكل واضح، إنه يدعم قانون جامعة أريئيل وسيعمل على سنه، ما قيل للوزير بينيت كان ردًا على عناده الطفولي والفائض عن الحاجة على قرار اتخذ بالفعل".