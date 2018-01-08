فيديو: (BBC) تبث مشاهد حصرية لمقتل علي عبد الله صالح

فيديو: (BBC) تبث مشاهد حصرية لمقتل علي عبد الله صالح
الرئيس اليمني السابق - علي عبد الله صالح
رام الله - دنيا الوطن
بثت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، مقطع فيديو يتضمن صوراً حصرية للمعارك، التي أدت إلى مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، على يد جماعة الحوثي، وذلك قبل شهر من الآن.

ويظهر مقطع الفيديو، المعارك التي دارت في محيط منزل الرئيس الراحل صالح بمدينة صنعاء، وكيف تم اعتقال العشرات من أنصاره، إلى أن تم قتله.

ويظهر الفيديو، شهادة أحد المقربين من صالح، والذي عايش اللحظات الأخيرة مع صالح، حيث يروي كيف تم قتل صالح، كما يتحدث عن علاقة جماعة الحوثي اليمنية بإيران.

يذكر، أن المعارك اشتعلت بين أنصار صالح وجماعة الحوثي، بعد أن غير صالح موقفه من الحوثيين، وطالب بالعمل على قتالهم، الأمر الذي أدى إلى مقتله.

فيديو: مشاهدة حصرية لمقتل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح
 

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