مقتل أكثر من 2000 أفغاني في معارك بسوريا

فيديو أرشيفي: لواء الفاطميون يقاتلون مع الجيش السوري

رام الله - دنيا الوطننقل موقع (سكاي نيوز عربية)، عن وسائل إعلام إيرانية، قولها: إن أكثر من 2000 مسلح أفغاني لقوا مصرعهم، وهم يقاتلون إلى جانب القوات الحكومية السورية.ووفق الموقع، فإن المقاتلين انضموا إلى "لواء فاطميون" الذى يعتقد أنه أكبر جماعة من المسلحين الأجانب الذين يدافعون عن نظام الرئيس السوري بشار الأسد.وقال زهير مجاهد، أحد قيادات اللواء: إن "لواء فاطميون قد قدم أكثر من 2000 قتيل، وثمانية آلاف جريح في سبيل خدمة الدين".وتم تجنيد معظم أعضاء تلك الجماعة من الأقلية الشيعية في أفغانستان، الذين فر الكثير منهم إلى إيران هربا من "اضطهاد" حركة طالبان، وفق (سكاي نيوز).