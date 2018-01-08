حرائق باللد تسفر عن إصابة سبعة إسرائيليين

حرائق باللد تسفر عن إصابة سبعة إسرائيليين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أسفرت موجة حرائق شبت في مباني سكنية وسيارات في أحد أحياء مدينة اللد شمال البلاد اليوم الاثنين، عن إصابة سبعة إسرائيليين بجروح وصفت بالطفيفة.

وبحسب صحيفة (معاريف) العبرية، فإن الحرائق اندلعت في ثلاثة مبان، تم إخلاء جميع السكان منها بعد إصابة سبعة منهم، مشيرةً إلى أن النيران أضرمت أيضاً في تسع سيارات كانت موجودة أمام تلك المباني.

وأشارت إلى أن الشرطة تحقق في ظروف الحرائق غير الاعتيادية بالمدينة، وأنها تحقق في جميع الاتجاهات بما في ذلك العمل المتعمد الجنائي أو القومي.

فيديو ارشيفي: حريق هائل في الاحراش قرب مدينة اللد

 

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