حرائق باللد تسفر عن إصابة سبعة إسرائيليين

فيديو ارشيفي: حريق هائل في الاحراش قرب مدينة اللد

رام الله - دنيا الوطنأسفرت موجة حرائق شبت في مباني سكنية وسيارات في أحد أحياء مدينة اللد شمال البلاد اليوم الاثنين، عن إصابة سبعة إسرائيليين بجروح وصفت بالطفيفة.وبحسب صحيفة (معاريف) العبرية، فإن الحرائق اندلعت في ثلاثة مبان، تم إخلاء جميع السكان منها بعد إصابة سبعة منهم، مشيرةً إلى أن النيران أضرمت أيضاً في تسع سيارات كانت موجودة أمام تلك المباني.وأشارت إلى أن الشرطة تحقق في ظروف الحرائق غير الاعتيادية بالمدينة، وأنها تحقق في جميع الاتجاهات بما في ذلك العمل المتعمد الجنائي أو القومي.