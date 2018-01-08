إنقاذ 290 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا

إنقاذ 290 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت البحرية الليبية عن إنقاذ 290 مهاجرا، أمس  الأحد، قبالة السواحل الليبية كانوا على متن زورقين متهالكين وعثر في أحدهما على جثتي امرأتين.

ونقلت وكالة (فرانس برس) عن مصدر في البحرية الليبية قوله إن عمليتي الإنقاذ حصلتا على بعد خمسين كلم شرق طرابلس.

ولم يحدد المصدر أسباب وفاة المهاجرتين بعد مغادرتهما على متن زورق سواحل ليبيا مساء السبت برفقة 140 مهاجرا من مختلف الجنسيات الإفريقية، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأوضح المصدر أن 150 مهاجرا كانوا في مركب آخر على وشك الغرق عند وصول فرق الإنقاذ.

وكان خمسة وعشرون شخصا على الأقل لقوا مصرعهم السبت مقابل السواحل الليبية في غرق زورق كان يقل 150 مهاجرا بحسب منظمتي إنقاذ.

ولقي 3116 شخصا في العام الماضي مصرعهم أثناء محاولة عبور المتوسط إلى أوروبا، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.

وأعلنت الداخلية الإيطالية أن جهود إيطاليا في التصدّي للمهاجرين من ليبيا أثمرت بتراجع بنسبة 70% في الإبحار من هذا البلد في النصف الثاني من 2017 مقارنة بالعام السابق، وحددت العدد الاجمالي للمهاجرين الذين وصلوا إيطاليا في العام الماضي بـ119 ألفا تقريبا.

فيديو: انقاذ مهاجرين قبالة سواحل ليبيا


 

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