التحالف العربي: إجلاء طياريْن سعودييْن سقطت طائرتهما بمحافظة صعدة اليمنية

التحالف العربي: إجلاء طياريْن سعودييْن سقطت طائرتهما بمحافظة صعدة اليمنية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت القيادة المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن أنه تم إجلاء طيارين من منطقة العمليات بعد عملية بحث وإنقاذ مشتركة بعد سقوط طائرتهما المقاتلة في محافظة صعدة اليمنية أمس الأحد، جراء خلل فني.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف المشتركة العقيد الركن تركي المالكي، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ): "في تمام الساعة الثالثة وأربعين دقيقة بعد ظهر أمس الأحد، تعرضت إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة أثناء عودتها من إحدى المهام العملياتية لدعم الشرعية في اليمن لخلل فني أدى إلى سقوطها داخل منطقة العمليات دون تعرض الطاقم الجوي لأية إصابات".

وأضاف: "نفذت قيادة القوات المشتركة للتحالف عملية خاصة مشتركة لإخلاء الطيارين من منطقة سقوط الطائرة شاركت فيها قوات برية وجوية وتم إخلاء الطيارين إلى داخل أراضي المملكة العربية السعودية".

فيديو أرشيفي:  وسائل اعلام سعودية تعلن سقوط طائرة للتحالف في اليمن

 

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