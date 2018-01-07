البرغوثي يدين منع الاحتلال 20 منظمة دخول فلسطين لعلاقتها في BDS

البرغوثي يدين منع الاحتلال 20 منظمة دخول فلسطين لعلاقتها في BDS
رام الله - دنيا الوطن
أدان الدكتور مصطفى البرغوثي، الامين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، قيام سلطات الاحتلال الاسرائيلي بمنع عشرين منظمة ومجموعة من دخول فلسطين بسبب نشاطها وعلاقتها في حركة المقاطعة وفرض العقوبات على اسرائيلي الـ BDS.

وقال البرغوثي ان هذا القرار الاسرائيلي يؤكد الطابع الفاشي للحكومة الاسرائيلية و تنكرها المخزي للقوانين الدولية.

وقال البرغوثي، ان هذا لن يفيد اسرائيل بل على العكس سيصعد من نشاط الـ BDS  في العالم ويزيد في نشاطها لعزل نظام الفصل والتمييز العنصري" الابرتهايد " الذي تفرضه اسرائيل على الشعب الفلسطيني.

وشدد البرغوثي ان اسرائيل لن ترتدع الا بتصعيد المقاومة الشعبية وتوسيع حركة المقاطعة وفرض العقوبات عليها لكونها تمثل أسوء نظام فصل وتمييز عنصري في التاريخ الحديث.

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