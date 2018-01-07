د.مجدلاني يثمن موقف النرويج باستمرار دعم المؤسسات الفلسطينية

د.مجدلاني يثمن موقف النرويج باستمرار دعم المؤسسات الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
التقى الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.أحمد مجدلاني مساء اليوم الاحد ، بمكتبه بمدينة رام الله ، مع سفيرة النرويج لدى دولة فلسطين هيلدا هارالدستاد، وبحث اخر المستجدات السياسية وسبل تطوير العلاقات .

ووضع د.مجدلاني خلال اللقاء مع هارالدستاد  بحضور عضو لجنة العلاقات السياسية والدولية للجبهة بشار العزة ، في صورة الاوضاع والمستجدات والتحركات الفلسطينية لمواجهة قرارات ادارة ترامب وكذلك اجراءات الاحتلال المتواصلة ضد شعبنا ، مؤكدا على التمسك بقرارات الشرعية الدولية ، ولا بد من مساندة دول الاتحاد الاوروبي الخيار الفلسطيني نحو السلام برعاية دولية بعيدا عن الادارة الامريكية التي اصبحت شريك قعلي للاحتلال .

كما دعا د. مجدلاني النرويج للاعتراف بالدولة الفلسطينية ،فهي التي كانت راعية لاتفاق السلام ، وكذلك لدعم ميزانية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين وخصوصا في ظل الحملة الامريكية الاسرائيلية لمحاولة وقف الدعم المالي تمهيدا لتفكيك الوكالة الدولية ، مشيرا أن ادارة ترامب اخرجت قضايا الحل النهائي من أية مفاوضات قادمة فيما يتعلق بالقدس وبقضية اللاجئين .

وعلى صعيد اخر ثمن د.مجدلاني الموقف النرويجي الداعم لقضية شعبنا، وتحديدا فيما يخص الدعم المالي للمؤسسات الفلسطينية ، والبيان النرويجي الصادر عن السفارة لدى دولة فلسطين الذي اكد على ذلك ، وفند الاشاعات التي بثتها وسائل الاعلام الاسرائيلية .

ومن جانبها أكدت هارالدستاد على موقف بلادها الداعم للشعب الفلسطيني وللسلام في المنطقة والتمسك بحل الدولتين كما جددت تأكيدها على استمرار الدعم للمؤسسات الفلسطينية.

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