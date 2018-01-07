احباط عملية تهريب كمية كبيره من الدخان والمعسل المهرب بأريحا

رام الله - دنيا الوطن

تمكنت طواقم الضابطة الجمركية مساء اليوم الأحد، من احباط عملية تهريب لكمية كبيره من الدخان والمعسل في محافظة اريحا تقدر ب 220 كروز دخان، و17 كيلو معسل مهربة .



وافاد بيان لإدارة العلاقات العامة والاعلام في الضابطة الجمركية بأنه وبناء على معلومات وتحريات خاصة، تم ضبط مركبة بداخلها كمية من الدخان الأجنبي المهرب تقدر بـ 220 كروز دخان و17 كيلو معسل وقد تم مصادرة الكمية بالكامل لحين استكمال الاجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.