وزير الطاقة الاسرائيلي: إعادة 50 ميجاوات لغزة صباح الاثنين

وزير الطاقة الاسرائيلي: إعادة 50 ميجاوات لغزة صباح الاثنين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن يوفال شتاينتز وزير الطاقة الاسرائيلي أن اعادة الـ 50 ميجاوات من الكهرباء الى قطاع غزة سيكون صباح اليوم الإثنين.

وكانت وزارة الطاقة الاسرائيلية قد أكدت اليوم الأحد، انها ستتراجع عن قرار اتخذته في حزيران/ يونيو 2017 بتقليص إمدادات الكهرباء إلى قطاع غزة بعدما وافقت السلطة الفلسطينية على دفع المستحقات.

وسيؤدي إعادة 50 ميغاواط من الكهرباء إلى القطاع إلى عودة الوضع لما كان عليه قبل حزيران/يونيو الماضي، حيث تصل إمدادات شبكة الكهرباء الرئيسية إلى المواطنين 16 ساعة لكل 32 ساعة بتواتر 8 ساعات، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

وكان مجلس الوزراء قرر الموافقة على إعادة 50 ميغا واط من خطوط الكهرباء المغذية للمحافظات الجنوبية، على ان تلتزم شركة توزيع كهرباء محافظات غزة بموجبات هذا القرار.

وجاء هذا القرار انطلاقا من حرص القيادة، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، على وحدة الوطن، والعمل المتواصل للتخفيف من معاناة المواطنين في المحافظات الجنوبية، وبناء على تعليمات الرئيس.

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