(أونروا) لنتنياهو: نتولى مهمتنا بتكليف من الأمم المتحدة وسنواصل عملنا

(أونروا) لنتنياهو: نتولى مهمتنا بتكليف من الأمم المتحدة وسنواصل عملنا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد كريس غونيس المتحدث باسم وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أن الوكالة تتولى مهمتها بتكليف من الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تمنحها دعما واسعا وقويا لمهمتها الانسانية"، مشيرا الى مساهمتها التي لا غنى عنها في السلام والأمن.

جاء ذلك في بيان أصدرته الوكالة رداً على تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو التي قال فيها انه لابد من الانتهاء بشكل نهائي من وكالة (أونروا) وأنها تديم قضية اللاجئين.

وقال غونيس: "ما يديم أزمة اللاجئين هو فشل الاطراف في التعامل مع هذه القضية".

وتدير الاونروا مئات من المدارس للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين ولبنان وسوريا والاردن. كما انها تقدم ايضا خدمات اجتماعية ومساعدات صحية وتعليمية.

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