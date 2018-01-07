فيديو.. الزعنون: وفد مصري لغزة للدفع بالمصالحة.. ورسائل مهمة لحركتي حماس والجهاد

فيديو: لقاء الدكتور سليم الزعنون عبر قناة فلسطين الفضائية

رام الله - دنيا الوطنأكد الدكتور سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني أن جمهورية مصر العربية تستعد لإرسال فريق منها الى قطاع غزة للدفع بعجلة المصالحة الفلسطينية الى الامام، لافتا إلى أن مصر اخذت على عاتقها انهاء الانقسام.جاء ذلك خلال لقاء تلفزيوني على قناة (فلسطين) الفضائية، موضحا أن هناك بعض الاشكاليات التي وصفها بالبسيطة تقف امام حكومة الوفاق الوطني في قطاع غزة، مؤكدا انها في طريقها للحل.وفي سياق آخر، أعلن الزعنون عن جدول أعمال المجلس المركزي الفلسطيني المقرر انعقاده يومي 14 و15 من الشهر الجاري في مدينة رام الله الذي سيحمل عنوان (القدس العاصمة الابدية لدولة فلسطين).وأكد الزعنون انه تم وضع جدول أعمال المجلس المركزي، وتم إرساله لكل الفصائل.وفي السياق، أوضح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني أن الرئيس محمود عباس سيلقي كلمة مهمة خلال جلسة المجلس المركزي، موضحا في الوقت ذاته أن جدول الأعمال يتضمن دراسة سبل التصدي للقرار الأمريكي بشأن القدس.وأشار إلى أنه سيتم إضافة قرار حزب "الليكود" الإسرائيلي بالسيطرة على الضفة الغربية، على جدول أعمال المجلس.وقال: "سيجري مراجعة المرحلة السابقة التي بدأت عام 1993م بكافة جوانبها، أي مسيرة أوسلو".وأضاف: "ستكون أيضًا دراسة لآليات تسريع خطوات المصالحة الوطنية، ودراسة لآليات تفعيل المقاومة الشعبية، وأخرى لتفعيل دور المجلس المركزي".ولفت إلى أنه سيتم إضافة موضوعات وما يستجد على جدول أعمال المركزي خلال الجلسات "حال قرر الأعضاء ذلك".وحول الجلسة، قال: "بلا شك سنجد بعض الصعوبات في إدارة المجلس المركزي وهناك من سيطالبون بإلغاء أوسلو والتنسيق الامني"، مضيفًا: "نحن في جدول الاعمال شملنا هذه الامور التي يجب ان يعالجها المجلس".وفيما يتعلق بحركتي حماس والجهاد الاسلامي، أوضح الزعنون انهما أعلنتا بأنهما ستدرسان المشاركة في المجلس.وقال الزعنون : "عندما وجهنا الدعوات إلى 120 عضوًا للمركزي، خصينا حماس والجهاد بالدعوات وبعثنا لهما رسائل خاصة، فيها رجاء وتحفيز لمشاركة هاتين الحركتين الهامتين في مرحلتنا الحالية".وشدد على أهمية قبولهما للدعوة، معتبرًا أن قبولهما لها "مؤشر إلى أن هناك اهتمام بانعقاد دورة المركزي".وأضاف أن "هناك من سيقول إن اسرائيل لن تسمح لحركة حماس من قطاع غزة في الوصول للمجلس المركزي في رام الله (..) نتمنى على حماس أمام الرفض الاسرائيلي تسمية أسماء من الضفة الغربية للحضور، كما كان في تجربة المؤتمر السابع لحركة فتح، وكذلك تجربة حماس في التسعينات عندما حضر الشيخ أحمد ياسين للمشاركة في جلسة بغزة برفقة وفد من الحركة".وحذر من أن الخطورة تكمن في تآمر نتنياهو وترامب على ضرب القضية الفلسطينية، والتحفيز للسيطرة الإسرائيلية على كامل أراضي الضفة.وحول أثر قرار الليكود، قال الزعنون : "سنصبح دولة تحت الاحتلال وسيقضى نهائيًا على الدولتين للفلسطينيين والإسرائيليين، حال نفذ القرار"، مؤكدًا أننا "سنرفض قرار الليكود كما رفضنا قرار ترامب".وعدّ أن هذا الامر يكشف مدى التآمر على القضية الفلسطينية".