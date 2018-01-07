ماكرون: نؤيد قيام دولتين اسرائيلية وفلسطينية

ماكرون: نؤيد قيام دولتين اسرائيلية وفلسطينية
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
رام الله - دنيا الوطن
استقبل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أول أمس الجمعة، وفدا من المجلس المركزي الفلسطيني، بحسب ما أعلنه قصر الاليزيه اليوم الأحد.

وترأس الوفد عزام الأحمد رئيس كتلة حركة فتح في المجلس، ويعد المجلس هيئة مهمة لصنع القرار داخل منظمة التحرير الفلسطينية، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).

ويأتي اللقاء بعد مضي نحو أسبوعين على لقاء الرئيس الفرنسي، بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في باريس.

وأكد ماكرون امام وفد المجلس المركزي الفلسطيني موقف بلاده المؤيد لقيام دولتين اسرائيلية وفلسطينية و"شجع القادة الفلسطينيين على مواصلة الدعوة الى الهدوء والحوار"، حسب ما اعلن قصر الاليزيه الاحد في بيان.

ويأتي هذا اللقاء، قبل اجتماع للمجلس المركزي من المقرر ان يعقد في 15 كانون الثاني/يناير لبحث الوضع اثر قرار واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل.

وقال بيان الاليزيه: "الوفد الفلسطيني الذي رحب به رئيس الجمهورية الفرنسي، شكر فرنسا على دعمها، وذكر بمواقفه الداعية الى سلام عادل وتفاوضي مع اسرائيل".

كما كرر الرئيس الفرنسي الذي سيزور اسرائيل والاراضي الفلسطينية في 2018، تأكيد الموقف الفرنسي والاوروبي المؤيد لحل الدولتين وضرورة قيام الظروف الملائمة لخارطة طريق سياسية في الأسابيع المقبلة، حسب ما اشار اليه الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وكان عباس أكد في 22 كانون الاول/ديسمبر إثر لقاء مع ماكرون في باريس ان الفلسطينيين لن يقبلوا "اي خطة" تقترحها الولايات المتحدة للسلام في الشرق الاوسط بعد اعترافها بالقدس عاصمة لاسرائيل.

واتى لقاء الرئيسين غداة إدانة واسعة في الجمعية العامة للأمم المتحدة للقرار الذي أعلنه الرئيس الاميركي دونالد ترامب في 6 كانون الاول/ديسمبر.

واعتبر ماكرون من جهته ان واشنطن اصبحت "مهمشة"، وبعد ان أكد تمتع الدبلوماسية الفرنسية بـ"روحية منهجية" استبعد اعترافا فرنسيا احادي الطرف بدولة فلسطينية.

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