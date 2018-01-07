السودان: قوات مصرية ومسلحون ينتشرون عند حدود إريتريا للإطاحة بالبشير





وكانت المحكمة الجنائية الدولية، أصدرت مذكرات اعتقال بحقه في عامي 2009 و2010 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية، وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور.



رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير الإعلام السوداني، أحمد محمد عثمان، أنه تم نشر قوات مصرية ومسلحين من دارفور على الحدود مع إريتريا للإطاحة بالرئيس السوداني حسن البشير.ولم يتسن التأكد من تصريحات عثمان من مصادر مستقلة، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).وكانت السلطات السودانية، أعلنت إغلاق جميع المعابر الحدودية مع دولة إريتريا، وأرسلت قوات إلى المنطقة لنزع سلاح المسلحين، والسيطرة على تهريب الأسلحة، حسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية (سونا) نقلاً عن والي كسلا آدم جماع.وقالت وكالة (سونا): "إن آدم جماع أصدر قراراً استناداً للمرسوم الجمهوري الخاص بإعلان حالة الطوارئ في ولاية كسلا، بإغلاق جميع المعابر الحدودية مع دولة إريتريا اعتباراً من مساء أمس الأول الجمعة الخامس من كانون الثاني/ يناير الجاري، ولحين توجيهات أخرى".وحسب الوكالة، أشار القرار إلى أن حركة الدخول والخروج عبر معبر (اللفة) لمواطني البلدين، ستكون وفق الضوابط والإجراءات القانونية المنصوص عليها.وقال عثمان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "إن إغلاق الحدود لا يعني قطع العلاقات الثنائية مع إريتريا".وكان الرئيس السوداني أصدر يوم 30 كانون الأول/ ديسمبر الماضي مرسوماً جمهورياً بإعلان حالة الطوارئ في ولايتي شمال كردفان وكسلا يسري لمدة ستة أشهر.وتولى البشير السلطة منذ ما يقرب من 30 عاماً، ويحكم البلاد بقبضة تزداد شدة.