محافظ غزة يشيد بعمق الروابط التي تجمع أطياف المجتمع الفلسطيني

محافظ غزة يشيد بعمق الروابط التي تجمع أطياف المجتمع الفلسطيني
محافظ غزة إبراهيم أبو النجا
رام الله - دنيا الوطن
أشاد محافظ غزة إبراهيم أبو النجا، بعمق الروابط الأخوية والوطنية التي تجمع أطياف المجتمع الفلسطيني من مسلمين ومسيحيين، مشدداً على قوة ومتانة هذه الوحدة في مواجهة التحديات التي تمر بها قضيتنا الفلسطينية.

جاء ذلك، خلال كلمة ألقاها في المحتفلين بقداس الميلاد للطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي بمحافظة غزة، وذلك في زيارته إلى كنيسة الروم الأرثوذكس (كنيسة القديس بيرفيريوس) بمدينة غزة، وكان في استقباله في كنيسة الروم الأرثوذكس المطران إليكسيوس والأرشمندريت أنفلوكيوس، في مدينة غزة.

ونقل المحافظ تحيات الرئيس محمود عباس لكافة الطوائف المسيحية في قطاع غزة، وتهنئة سيادته لهم بالأعياد، مؤكداً أن شعبنا يقف صفاً واحداً خلف قيادته الحكيمة ممثلة بالرئيس أبو مازن، وإن وحدة شعبنا بمسيحييه ومسلميه، ستسقط كل المؤامرات على القدس والمقدسات.

وأضاف أبو النجا، أننا نرسل رسالة محبة من كنائس غزة للعالم أجمع، مشيراً إلى أن الشعب الفلسطيني شعب محب للحياة ولا يسعى للموت، لكنه لا يقبل أن تنتقص حقوقه الوطنية، والتي كفلتها كافة الأعراف والمواثيق الدولية.

ودعا المحافظ أبو النجا إلى إشاعة روح السلام التي جاءت تعاليم الأديان السماوية بها، والتي جاء بها المسيح عليه السلام وكافة الأنبياء والمرسلين، والعمل على نبذ الاقتتال الذي حصد الآلاف من الضحايا، وكان سبباً في تخلف الشعوب ووقف حالة التنمية في المجتمعات كافة.

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