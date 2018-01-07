الجيش السوري يعلن سيطرته على مناطق استراتيجية في سنجار

الجيش السوري يعلن سيطرته على مناطق استراتيجية في سنجار
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد قائد ميداني سوري، إن الجيش السوري تمكن من السيطرة على ناحية سنجار الاستراتيجية في ريف إدلب، وفق ما أوردت وكالة سبوتنك للأنباء.

وقال القائد، إن قوات الجيش السوري سيطرت على ناحية سنجار الاستراتيجية، والقوات القادمة من المحور الجنوبي باتت على بعد ما يقارب 15 كيلو متر عن مطار أبو الضهور العسكري، بريف إدلب.

وأوضح القائد أن "الجيش السوري استعاد أيضا قرية خيارة بريف إدلب الجنوبي"، مشيراً إلى "حالات فرار جماعية لمسلحي جبهة النصرة والفصائل المتحالفة معها، مع اشتداد العمليات العسكرية".

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